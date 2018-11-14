貿易戰重壓＋審查收緊！陸科技領域寒風颼颼

2018年11月14日 17:27 中時電子報 何宜玲

中國科技行業吹起陣陣寒風，許多大型龍頭公司不僅受到貿易戰打擊，再加上國家對部門的控制力上升，不斷加強網路監管和審查。同時，北京當局又正與美國之間發生激烈的關稅大戰，導致科技行業的經濟成長受到相當大的阻礙。

根據《歐洲新聞台》(EuroNews)報導，除了一系列的貿易關稅大戰以外，美國還指責中國方面竊取技術，因此禁止中國公司收購技術，將他們都列入黑名單。

於此同時，北京當局還嚴格監管了社交媒體、遊戲和金融科技公司。讓他們的遊戲許可被短暫禁止，從而扼殺了他們最大的收入來源。導致騰訊今年以來股票下跌了超過25%。

而阿里巴巴自2014年上市以來，今年也首度調降了收入預期。

整個科技行業的寒意也反映在招聘數據上面。截至今年9月份為止，大陸IT和網路產業的就業需求與去年同期相比就下降了51%。阿里巴巴和騰訊也表示大幅放緩了公司的招聘速度。整體來說，他們都在減少員工人數。

直到去年為止，中國的科技公司經歷了許多年的快速成長。包括阿里巴巴和騰訊，光是2017年他們的價值幾乎就翻了一倍。因此，他們甚至還加碼投資了數十億美元的資金，將觸手伸展到了雲端。

但是今年以來，這些龍頭公司的價值卻大幅下跌了將近5兆美元。包括阿里巴巴和百度都因為經濟前景疲軟，最近紛紛開始下調全年的銷售預測。現在科技市場上可以說是備感壓力，因為科技公司開始人事凍結，招聘數量下降，導致公司的利潤更低。

路透(Reuters)訪問了多位中國科技行業的內部人士，無論從業人士或投資者都表示，過去的繁榮時期似乎已經結束了。

(中時電子報)