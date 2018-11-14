北市》姚文智戴汗蒸幕頭巾掃街 太太暖心陪同

2018年11月14日 17:35 中時 郭吉銓

台北市長候選人姚文智（左三）14日前往延平北路太平市場掃街，低調的姚妻潘瓊琪（右三）與姚的岳母（右二）也到場，受到攤商與民眾熱烈歡迎。(郭吉銓攝)

台北市長候選人姚文智（中左）14日前往延平北路太平市場掃街，低調的姚妻潘瓊琪（中右）也陪同拜票。(郭吉銓攝)

平時低調的姚太太潘瓊琪，今天也身穿競選潮Ｔ陪同掃街，並一路緊跟姚文智身邊。（郭吉銓攝）

姚向民眾請託支持一同拜票的市議員候選人王世堅、顏若芳（中前）、陳怡君。(郭吉銓攝)

媒體好奇當初兩人怎認識？潘瓊琪笑回「今天不要講30年前的事啦」，隨即哈哈大笑，一旁的姚文智也答腔「我兒子都21歲了」。(郭吉銓攝)

很少公開露臉的太太潘瓊琪今難得現身，一路陪同姚文智向民眾握手，沿途還不時將手輕放在姚文智背上，展現夫妻間的好感情。(郭吉銓攝)

民進黨台北市長候選人姚文智今上午前往太平市場掃街拜票，很少公開露臉的太太潘瓊琪今難得現身，一路陪同姚文智向民眾握手，沿途還不時將手輕放在姚文智背上，展現夫妻間的好感情。姚掃街經過一間賣毛巾的攤販，攤商老闆還特別替姚綁上韓劇中常見的汗蒸幕羊角毛巾，模樣俏皮，有別於平時穿西裝的呆板形象。

台北市長柯文哲近日開始市場掃街行程，姚文智今天也啟動第二輪市場拜票行程，趕緊「陸軍回防」。罕見的是，平時低調的姚太太潘瓊琪，今天也身穿競選潮Ｔ陪同掃街，並一路緊跟姚文智身邊。

潘瓊琪近日首度現身是上月參與政治受難者後援會，由於潘的祖父在白色恐怖時期受難，當時還一度哭紅了眼；日前姚團隊公布「一步之姚」影片時，其中有一幕是潘瓊琪含情脈脈看著姚文智，足見夫妻鶼鰈情深。

媒體今問姚怎麼夫妻會同台掃街？姚文智表示，他一直覺得選舉應該自己打拚，不過他太太之前因為政治受難者邀請出來，也覺得團隊應該加把勁，所以主動說出來幫忙掃街，他非常感謝。

姚也說，太太不一定一起掃街，強調會分進合擊。

媒體好奇當初兩人怎認識？潘瓊琪笑回「今天不要講30年前的事啦」，隨即哈哈大笑，一旁的姚文智也答腔「我兒子都21歲了」。

(中時 )