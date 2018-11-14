訴求改變未來 侯要青年出來為自己投票

2018年11月14日 17:24 中時電子報 張怡文

選戰倒數10天，侯友宜催青年票，要年輕族群站出來替自己投票。

年底九合一選舉進入倒數10天，新北市長選情進入最後肉搏戰，新北市長候選人侯友宜今天持續深入地方，積極固樁拜票，為鞏固新北青年票倉，侯友宜還公布青年催票廣告，希望年輕族群和他「站在一塊、逗陣拚」。

據內政部統計，新北市20歲以上、49歲以下的青壯年人口高達182萬人，為喚醒青年投票意願，他希望「年輕的朋友們 11月24日為自己投票」，他會把政黨放下，用不分顏色、只講是非對錯的「正向力量」面對一切，未來也將致力做好青年關切的托育、托老、社會住宅、還有就業跟創業。

侯友宜在影片中，一開頭就說自己經常講「國家、正義、榮譽」，也許年輕人感受不深，接著他以懇切的語氣和堅定的手勢表示，他參選不是去討好誰，而是希望開創不分藍綠的政治環境。「政黨先放一邊，年輕的朋友，我們一起走，只講是非對錯，我們才是一個正向力量。」結尾侯友宜還伸出邀請的手，「年輕的朋友，你願意嗎？」

選戰倒數10天，侯友宜積極固樁拜票。

侯友宜也強調，他在新北市副市長任內，碰到了很多棘手的問題，包括拆違建、抓空污、抓瀝青廠、取締色情賭博電玩，會得罪人的事他都勇敢地去做。至於未來，侯友宜強調要把青年的朋友最關心的，托育托老社會住宅還有就業跟創業做好，和青年朋友並肩走在一塊，好好為新北市打下一個「安居樂業」的環境。

不只打廣告感動青年選民，侯友宜也積極勤走地方，努力拜票，他說，希望能以市場擊敗「東西南北廠」的抹黑，他明天也會和高雄市長候選人韓國瑜、台中市長候選人盧秀燕在台中一起會合努力。

(中時電子報)