人在台中、心繫高雄 蔡英文參觀花博肯定「高雄市府」

蔡英文總統在台灣館入口看到復古汲水器，與林佳龍互相手壓幫浦，取水洗手。（王文吉攝）

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蔡英文總統在台灣館入口看到復古汲水器，與林佳龍互相手壓幫浦，取水洗手。（王文吉攝）
在台中參訪花博園區的蔡英文總統（中），致詞時口誤「肯定高雄市政府」，林佳龍（左）趕緊小聲提醒「台中」。（王文吉攝）
蔡英文總統參觀荷蘭館後，與台中市府團隊在館前合影。（王文吉攝）
蔡英文總統參觀四口之家，導覽人員介紹樹上有鳥巢，她跟著抬頭找尋。（王文吉攝）

心繫高雄選情？蔡英文總統14日南下台中參觀花博森林園區，她在台灣館致詞時，一時口誤表示，我們要非常肯定「高雄市政府」在準備花博…。林佳龍聽言，趕緊小聲提醒「台中」，蔡才趕緊改口。現場媒體記者聽言，紛紛揣測「難道總統人在台中，心繫高雄？」

蔡總統在台中市長林佳龍陪同下，參觀花博后里園區的「聆聽花開的聲音」機械花、「四口之家」永續家園、國際庭園荷蘭館，沿途受到遊客熱情回應。蔡總統在台灣館入口看到復古汲水器，還與林佳龍互相手壓幫浦，取水洗手，參訪行程停留1個小時，給足林佳龍面子。

「驚豔、驚豔，再驚艷！」蔡總統致詞時表示，我們要非常肯定「高雄市政府」在準備…。林佳龍發現「總統講錯了！」在旁小聲提醒「台中」，總統隨即改口說，台中市政府在準備花博過程非常用心，林市長也展現出領導能力，充分利用在地元素、創新及能量，讓台灣人感到真的驕傲，台中花博令人非常讚佩。

蔡總統兩度稱讚林佳龍說，他的領導讓台灣人感到真的驕傲，讓我們真的感到「台灣人原來這麼有創意，我們能量有這麼大」，無論林市長及市府團隊及志工們，大家都盡情參與、盡情發揮，這是一個非常成功的事情。

「台中花博是台灣、台中創意的總動員！」蔡總統還提到，一般總覺得花博就是花朵，但是我們台中的機械業就是有能力創造出機械花，而且非常靈動，還看到很多真實花朵，以及循環經濟與生態的結合，她參觀荷蘭的生態結合循環屋等，一路走來看到好多好多創意。

(中時 )

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