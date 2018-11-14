分手逸祥1年 白白終於清楚父親當年冷戰原因

白白3年前接受逸祥求婚。（圖／翻攝自黃逸祥粉絲團臉書；翻攝自新聞挖挖哇！Youtube）

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中時電子報
白白談與逸祥過去交往經歷（40:14起）。（影音／取自新聞挖挖哇！Youtube）

從《大學生了沒》出道的男星逸祥3年前高調在捷運站和女友白白求婚，隨後爆出女方家人反對，兩人在去年逸祥當兵期間宣布分手，最近白白上節目，自曝當年接受求婚，因身邊很多人鼓譟只好先同意，「結束後很空虛」，父親因此跟她冷戰一、兩年，事過境遷後，她才知道爸爸是因為太愛她了，擔心她會吃苦才做出這種反應。

白白昨上《新聞挖挖哇》談情侶之間認知差異太大的經驗，提到當年被逸祥求婚，她說當天其實她沒有完全心理準備，被求婚當下內心很猶豫，情急之下吐出一句「可是我脾氣很不好」暗示逸祥，但周遭鼓吹的人太多，白白才決定先答應。

白白說跟逸祥交往以來，感覺落差最大的就是價值觀，有時她想點一份200元的速食套餐，卻會被逸祥說貴，她勸逸祥除了「殺蛇」應多培養其他才華，卻被對方打槍，種種衝突累積之下就決定分手，她先前和爸爸冷戰了一、兩年，還差點要斷絕父女關係，後來聽其他人說才知道：「可能是因為爸爸太愛妳了，他怕妳會吃苦，萬一妳跟這個男生結婚，以後吃苦怎麼辦」。

揮別逸祥後，白白現今已有新男友，對方職業是普通上班族，月收入約5、6萬，雖然男友還沒求婚，但兩人有共識，已經在討論結婚問題，更計畫開共同帳戶存錢，認真實現結婚願望。

(中時電子報)

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