從波隆那童書獎看未來！台灣插畫家要走新的路

2018年11月14日 17:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

網路衝擊實體出版，近些年來影響更劇！台灣有好的作者、插畫家，要如何走出自己的路？國際書展是個機會！較少的文字減少翻譯落差，以大量插畫影響感官，然好的內容仍是核心！不只是銷量，更能要吸引讀者，發揮書籍影響力。

由台北書展基金會主辦的「波隆那拉加茲童書獎--綿延半世紀的卓越」由波隆那兒童書展顧問Grazia Gotti主講，插畫家鄒駿昇主持，吸引許多年輕創作者及出版社近兩百位前來取經，包括幾米及榮獲2016拉加茲獎童書獎肯定的台灣插畫家蔡兆倫也在座。Grazia Gotti建議台灣插畫家一定要走新的路，因為現代的兒童已經受到全球視野影響，插畫家可透過文化之美去演繹，才會有截然不同的風景。

自1983年甫32歲就開始在波隆那海神廣場附近經營書店的Grazia Gotti，自2000年起參與波隆那兒童書展評審工作，擁有豐富的經驗。Grazia Gotti先娓娓道來五十年的歷史脈絡說，從1966起創立的「波隆那拉加茲童書獎」是一個專業獎項，以波隆那的得獎者來說，錦上添花常常有，但是要尋覓「伯樂」不容易，早年拉加茲獎童書獎的得主，很多都是沒有名氣，因得獎後開始成為耀眼明星。Grazia Gotti演講時以投影片一一介紹歷年精選的得獎作品，難得一次大飽眼福的機會，現場觀眾都忍不住拿起手機紀錄。

拉加茲童書獎項主要分為虛構及非虛構，並也有鼓勵新人的獎項，得獎作品一開始是歐洲藝術家居多，2005年開始有華裔加拿大籍張安戈的作品以文革題材得獎，對他們來說已經是期待已久；至於陳志勇則是一個來自澳洲的插畫家，2017年得到拉加茲獎，作品就有烏托邦的感覺。

近年在波隆那書展，亦可觀察出一股崛起的韓國熱，從2001起開始得獎連連，並成為波隆那書展主題國，促進韓國插畫家、出版社及韓國文化都受到很多關注。中國在2009年在法蘭克福書展主題國，一直到2018年成為波隆那兒童書展主題國，這中間的歷程他們也很用力經營，才看到較多中國的童書創作陸續發表，甚至獲得安徒生大獎。

台灣獲得拉加茲童書獎第一人孫心瑜，作品《北京遊》已售出法國及義大利文版，現場也獲得Grazia Gotti欽點講評，作品走向國際市場仍可保留在地精神。同時2017年拿下拉加茲童書獎評審團特別獎的鄒駿昇作品《禮物》，也是令評審團驚豔，有機會足跡將遍及各地，足見拉加茲童書獎的影響力。

(中時電子報)