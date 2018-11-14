香港公開賽》戴資穎「睡醒」逆轉勝 「雙李」爆冷拍落種子

戴資穎香港公開賽第一輪前兩局和對手1比1戰平。(資料照/Badminton Photo提供)

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中時電子報
／綜合報導

(18:00更新，增補戴資穎最後賽果)2018香港羽球公開賽會內賽今天全面點燃戰火，台灣球迷關心的世界球后戴資穎、男單世界第3周天成等好手會陸續出賽，可惜多組台將首輪出局，肩負球迷希望的戴資穎，休息兩周之後的首場比賽面對地主選手葉姵延，在第1局尾聲遇到亂流，不過第2局小戴迅速調整過來、追回一局，最終16：21、21：8、21：14，拿下生涯對葉姵延9連勝。

第1局戴資穎曾以11：9進入技術暫停，回到場上之後，在16：14之際被對手「釘板」，葉姵延則連得7分鎖定第1局勝利；第2局換邊再戰，小戴迅速調整過來，一口氣打出8：1攻勢，趁勢以21：8要回一局。

第3局戴資穎在5：4領先時連得5分增添獲勝信心，並持續維持領先優勢，最終不到1小時結束這場對戰、晉級16強，下一場對手還是香港選手，是世界排名第22的張雁宜，雙方之前6度過招，小戴全部獲勝，生涯目前對上葉姵延、張雁宜兩位香港女將，累積是15勝0敗。

男雙方面，世界排名第15的「雙李」李洋/李哲輝首輪挑戰世界第2的中國大陸組合李俊慧/劉雨辰，「雙李」今天狀況相當好、攻守俱佳，以21：12、21：15直落二勝出，創下今日賽會冷門。

(中時電子報)

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