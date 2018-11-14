桃園選舉公報 奶爸、推嬰兒車Ｑ圖都上榜

2018年11月14日 17:45 中時 甘嘉雯

歐巴桑聯盟的吳凱琳，選舉公報走溫馨風格。（甘嘉雯攝）

劉仁照的政見欄化身超級奶爸。（甘嘉雯攝）

今年選舉格外激烈，為了獲得選民目光，選舉公報上的政見不再是硬梆梆的文字，其中又以龜山區的林正峰、李雲強及牛煦庭最為花俏，他們都在政見上加上自己的照片，李雲強甚至還有QR CODE，方便連結獲得更多資訊；而歐巴桑聯盟3人，政見欄更走溫馨可愛風。

龜山區的牛煦庭，把照片夾帶在政見欄裡面，特別吸睛，同選區的國民黨政壇老將林正峰也不遑多讓，用大大的黨旗為底，再配上他的照片，政見條列式的擺放在右邊，讓人一目了然；而李雲強更用Q板的圖案，騎著摩托車，標註「雲強的認真，你能看的到」，同時附上QR CODE，3人同在一張選舉公報，顯得格外醒目。

歐巴桑聯盟的吳凱琳，以一個媽媽推著嬰兒推車，闡述六大主張，包括兒童人權、親子友善、環境正義、性別平權、勞工權益、小民參政等；同為歐巴桑聯盟的陳鈺方也走類似風格，在一片文字海的公報裡，特別能夠吸引人注意；沈佩玲也走相同風格。

同樣走親子風的還有劉仁照，政見欄裡不僅他的照片，還背著4個小孩說自己是「超級奶爸」；而前平鎮市長陳萬得則將自己過去政壇經驗，形塑成「市政老師傅」。

(中時 )