高雄》曾支持綠營20年 杏仁茶老闆「翻轉」招牌批「民主奧步黨」

上次旗山「夜襲」場被開單的杏仁茶攤老闆，這次也到了岡山場。他將自己的招牌翻轉過來，上面貼著上次的罰單，並貼海報「翻轉台灣由高雄做起，翻轉高雄由你我做起，翻轉經濟由大家做起。」(中天截圖)

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、影音剪輯/

國民黨高雄市長候選人韓國瑜造勢場合人氣搶搶滾，攤商跟著人潮走，上次旗山「夜襲」場被開單的杏仁茶攤老闆，這次也到了岡山場。他將自己的招牌翻轉過來，上面貼著上次的罰單，並貼海報「翻轉台灣由高雄做起，翻轉高雄由你我做起，翻轉經濟由大家做起。」他說自己過去支持綠營20年，但以前的民進黨已經死了。

韓國瑜今晚在岡山造勢，中午開始人潮就聚集不少，現場攤商生意搶搶滾，連麥當勞都在現場擺攤賣麥克雞塊和蘋果派搶選舉財。一位上次在旗山被警察開單的杏仁茶攤販，這次也到了岡山場擺攤。

杏仁茶攤販將招牌「翻轉」，並將上次的罰單貼上，上面並有一張海報「翻轉台灣由高雄做起，翻轉高雄由你我做起，翻轉經濟由大家做起。」他說，韓國瑜讓我們高雄人看到希望，我過去支持民進黨20年，我今天才感到慚愧，因為我醒了。

杏仁茶老闆說，我為什麼要把招牌翻過來?他指著罰單說，這張「紅單」就在旗山那天，選擇性給我開單， 我們就是過的艱苦，有人潮往哪邊去鑽，韓國瑜為什麼要支持他，因為他讓我們看到希望。「我過去二十年支持民進黨，支持二十年啦!!結果經濟越來越壞，變民主退步黨，現在變民主奧步黨。」

杏仁茶老闆說，所以我勇敢站出來，將招牌翻過來，「翻轉台灣由高雄做起，翻轉高雄由你我做起，翻轉經濟由大家做起。」我希望這次一定要給他翻，讓他們知道「台灣、高雄不是你民進黨的!也不是所有政黨的!是台灣2300萬百姓的!」

他說，你若做得好，我們大家給你鼓掌。你若做的爛，我們把你拉下台正好。我可以把你捧起來，也可以把你推下來。「各位鄉親，我過去支持民進黨，我覺得見笑!」為什麼今天人民那麼憤怒，經濟就是壞嘛!韓國瑜做的好壞他不知道，但他願意給他一次機會。並說「過去他支持的民進黨已經死了」，只剩韓國瑜給他希望。

(中時電子報)

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