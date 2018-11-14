盲人導航解決視障者行的需求 成果躍上國際舞台

2018年11月14日 18:01 中時 曹婷婷

台南市政府研考會主委趙卿惠(左)在14日下午專題演講「智慧視障導航：分享台南經驗」。(台南市政府研考會提供)

智慧城市中，資通訊技術扮演的角色，不僅是在既有冰冷基礎設施中加以科技化或改善管理效能，台南市政府更做到讓冰冷資通訊技術實現以人為本的台南智慧城市，將無聲視障者無障礙設施結合智慧載具，讓設施更智慧化，提供視障者安心導航的用路環境，成果躍上國際舞台！

台南智慧城市實驗場域創新試驗登上本屆TRANSED2018長者及身心障礙者交通與運輸服務國際大會，以台南智慧城市物聯網基礎建設，結合以人為本的城市經營理念，創造一個因人而生因愛延續的溫暖城市，繼今年在國際ICF智慧城市論壇（Intelligent Community Forum）以「文化古都、科技蛻變」成功晉級全球「2018全球智慧城市Top 7」後，再次嶄露古都競爭力！

TRANSED由美國運輸研究委員會於1978年創辦。今年是台灣首次辦理此國際大會。TRANSED的會議由交通研究委員會共同贊助，每隔3年舉辦一次。第1屆TRANSED在英國劍橋舉行。多年來TRANSED在美國奧蘭多、加拿大溫哥華、瑞典斯德哥爾摩、法國的里昂、澳大利亞珀斯、波蘭華沙、日本濱松、香港和印度新德里等11個國家總共辦理14次大會。

繼上次大會在2015年於葡萄牙里斯本舉行後，雖然慣例上大會多在歐洲或美國辦理，但本次特別在台灣辦理，而台灣也是繼印度之後亞洲舉辦此會議的第4個國家。

在12至15日辦理的TRANSED2018，主題為「人人自由行：無障礙交通連結全世界」。台南市政府研考會主委趙卿惠在14日下午專題演講「智慧視障導航：分享台南經驗」中，代表市府向參與的國內外40餘國交通運輸界專家、學者分享台南市政府如何促成智慧城市試驗計畫的執行。

這項計畫由台南市政府於先前4G寬頻應用城市計畫與工業局及遠傳電信共同合作基礎以及所完成遍佈城市的20000顆Beacon微定位系統所構築的完整物聯網平台中，藉由市府經營的台南數位文創園區於106年所辦理的台南智慧城市Beacon平台創意應用挑戰賽，發掘新創企業新思維。

當時擔任評審的趙主委即對第一名團隊「盲人智慧導航小組」成果印象深刻，因而促成延續計畫構想實作盲人導航試驗計畫的產生，進一步將獲獎團隊構想加以應用於台南市，針對盲人在台南常行走動線訪談調查，透過優化外縣市盲人朋友搭火車抵達台南車站後，轉乘公車抵達目的地當中所面臨各項挑戰與困境逐一檢測，並嘗試使用藍牙熱點室內及室外定位技術進行服務優化，改善盲人朋友「行」的體驗。

不同以往試驗計畫僅以部分路段試驗，台南市政府為理解實際需求，以盲人移動的完整路線進行規畫，聯合社會局、工務局、交通局以及經濟部標準檢驗局台南分局等單位合作，並由遠傳電信無償針對實際的導航需求再增設Beacon節點，提供Beacon平台技術支援，使試驗計畫順利執行。

(中時 )