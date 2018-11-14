高雄直播》岡山萬人齊唱夜襲 韓國瑜：民眾太想改變

2018年11月14日 17:55 中時電子報 丁世傑

【Live】韓總來了！「三山」終場造勢晚會 萬名韓粉站出來

韓國瑜「岡山挺韓國瑜之友會」今（14）日晚間在岡山河堤公園登場，高雄市農會理事長蕭漢俊13日下午舉行記者會表示，晚會地點岡山河堤公園佔地有7公頃，主辦單位估計現場已超過10萬人。

「神力女超人」南投立委許淑華為今晚主持人，5時30分開始，由「城市惟客樂團」、「武術」、「大後協社區韻律班」分享成果，現場空拍擠滿人群、旗海飄揚。

韓國瑜「三山造勢活動」，包括「登陸鳳山」、「夜襲旗山」、「挺進岡山」，今天是第三場岡山之夜，韓國瑜與王金平於晚間7時15分抵達現場，萬人夾道歡迎，中天主播王又正獨家貼身採訪，也被擠在人群當中，直擊工作人員現場辛苦維護大家安全。

主持人蕭漢俊於7時30分請民眾打開手機燈光，並且開始高唱「夜襲」，汽笛喇叭齊鳴、現場萬人齊喊韓國瑜「凍蒜」！

韓國瑜氣憤表示，民進黨也不是高雄人的爸爸，為什麼每次都要投民進黨？人民才是政黨的爸爸！

8時許，韓國瑜帶領大家高唱「愛拚才會贏」、「你是我的兄弟」！最後在高唱2次「國旗歌」、「梅花」的激昂樂聲中結束這場造勢晚會！

PTT鄉民表示，這是史上第一個還沒上任就實現政見的候選人，還沒上任，就開始帶動觀光拼經濟，太猛了！

(中時電子報)