高雄直播》岡山萬人齊唱夜襲 韓國瑜：民眾太想改變

韓國瑜岡山造勢 上看10萬人
友善列印
中時電子報
【Live】韓總來了！「三山」終場造勢晚會 萬名韓粉站出來

韓國瑜「岡山挺韓國瑜之友會」今（14）日晚間在岡山河堤公園登場，高雄市農會理事長蕭漢俊13日下午舉行記者會表示，晚會地點岡山河堤公園佔地有7公頃，主辦單位估計現場已超過10萬人。

「神力女超人」南投立委許淑華為今晚主持人，5時30分開始，由「城市惟客樂團」、「武術」、「大後協社區韻律班」分享成果，現場空拍擠滿人群、旗海飄揚。

韓國瑜「三山造勢活動」，包括「登陸鳳山」、「夜襲旗山」、「挺進岡山」，今天是第三場岡山之夜，韓國瑜與王金平於晚間7時15分抵達現場，萬人夾道歡迎，中天主播王又正獨家貼身採訪，也被擠在人群當中，直擊工作人員現場辛苦維護大家安全。

主持人蕭漢俊於7時30分請民眾打開手機燈光，並且開始高唱「夜襲」，汽笛喇叭齊鳴、現場萬人齊喊韓國瑜「凍蒜」！

韓國瑜氣憤表示，民進黨也不是高雄人的爸爸，為什麼每次都要投民進黨？人民才是政黨的爸爸！

8時許，韓國瑜帶領大家高唱「愛拚才會贏」、「你是我的兄弟」！最後在高唱2次「國旗歌」、「梅花」的激昂樂聲中結束這場造勢晚會！

PTT鄉民表示，這是史上第一個還沒上任就實現政見的候選人，還沒上任，就開始帶動觀光拼經濟，太猛了！

(中時電子報)

韓國瑜岡山造勢，手機燈海齊亮、汽笛喇叭齊鳴，萬人高喊「凍蒜」。（圖／民眾提供）

文章來源：PTT

人肉吸金機 跟著禿子攤商賺翻
高雄》曾支持綠營20年 杏仁茶老… 《中時晚間快報》韓唱軍歌是威權…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。