白內障易合併散光 不治療一樣看不清

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中時

59歲的高阿嬤，退休後在家含飴弄孫，去年初右眼近視從500度遽增至900度，重配新眼鏡後仍覺「霧霧」看不清楚，後確診是白內障，還發現有200度散光，不想開刀的她決定動白內障合併散光手術，術後視力恢復良好，視野更明亮，她開心的說：「現在去陽明山玩時，在山上就看得到山下了！」

開業眼科醫師張正忠表示，臨床經驗中，有些白內障患者術後抱怨視力不夠清楚，經仔細檢查，發現其實是散光影響。資料顯示，將近20%白內障患者有低於50度低度散光，超過50%白內障患者有超過75度角膜散光。多數患者並不知道散光對視力的影響性。

敏盛醫院眼科主任賴威廷指出，台灣65歲以上散光人口比率高達74%，若忽視散光，可能會有頭暈、頭痛、惡心等情形外，視野上會有部分扭曲，且會因看遠看近都不清楚而有瞇眼、皺眉、歪頭等不良姿勢，大大影響生活品質；若在夜晚開車的話，更易發生危險。

59歲高阿嬤說，她去年初右眼近視從500度遽增到900度，本來想說應該是眼鏡問題，但重新配鏡後一段時間後，視野一樣朦朧一片。因視力模糊，高女士不太敢騎車，也不敢出門離家太遠，沒辦法帶孫子出去玩。後來也是開刀治療白內障並矯正散光，生活重獲品質。

賴威廷表示，白內障患者術後眼睛已失去自然調節能力，散光對於視力的影響性會更加明顯。如果病患對白內障術後視力有高度期待，不想術後戴矯正散光眼鏡，即使是低度散光也應考慮白內障手術合併散光矯正。

張正忠表示，目前對於有白內障加散光的患者，已有合併矯正治療的新技術，運用光導科技提高光能利用率和透光性，讓遠、中、近視力焦距不分段，提升患者術後視力品質並大幅降低對眼鏡依賴，民眾可以參考。

(中時 )

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