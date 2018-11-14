蘋果西打變質回收42萬瓶 新北衛生局重罰100萬

新北市衛生局派員抽驗大西洋公司蘋果西打。（譚宇哲翻攝）

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新北市衛生局派員抽驗大西洋公司蘋果西打。（譚宇哲翻攝）

大西洋飲料股份有限公司（下稱大飲）旗下產品蘋果西打驚傳變質，7月底來陸續接獲122件客訴，卻未向新北市衛生局通報，衛生局今重罰大飲100萬元，責令將今年9月28日前製造的蘋果西打2公升寶特瓶裝產品全面下架。

新北市衛生局今天下午舉辦記者會，針對立委黃國昌質疑新北市衛生局早知蘋果西打出包，卻在9月初才檢驗確認，市府疑消極處置、包庇，衛生局回應，已要求各通路商今天中午前，將9月28日以前生產的蘋果西打2公升寶特瓶裝產品全面下架。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，8月30日及9月4日陸續接獲民眾檢舉蘋果西打有異味及雜質，並於9月14日派員抽驗產品，檢驗結果合格，10月16日、11月2日陸續再接獲民眾陳情，2次都發函移請蘋果西打工廠所在地的桃園市政府處置，至今未收到回覆。

楊舒秦表示，因蘋果西打的製造工廠在桃園縣平鎮市，無法跨區稽查，只能前往大飲位於新北市三重區的台北營業所稽查，始得知自7月以來已有122件產品客訴案，但9月才辦理下架回收，統計7月至9月間共生產235萬瓶蘋果西打2公升寶特瓶裝產品，已回收42萬瓶。

楊舒秦說，考量大飲生產的蘋果西打銷售通路廣泛，有民眾飲用後產生不適症狀，且大飲未依規定主動通報新北市衛生局，將依違反《食品安全衛生管理法》開罰大飲100萬元。

(中時 )

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