《中時晚間快報》韓唱軍歌是威權？ 陳其邁被發現用納粹音樂

2018年11月14日 17:52 中時電子報 綜合報導

◎韓唱軍歌是威權？ 陳其邁被發現用納粹音樂

國民黨高雄市長候選人韓國瑜在旗山造勢大會上唱了軍歌「夜襲」引發論戰，被質疑是「軍國主義」。不過有音樂家也發現，民進黨高雄市長候選人陳其邁在旗山造勢時，也不小心使用了納粹宣傳片中希特勒進場的配樂，並建議最好不要在這樣的場合使用這樣的音樂。

◎姚文智轟黨中央 沒給足資源「一丈差九尺」

年底選戰倒數10天，外界關注民進黨最後會不會為了力保高雄卻棄守台北市。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今受訪時主動提及，秘書長洪耀福昨提及「台北市給的資源沒有第一，也一定是第二」，但他認為第一跟第二之間，只有5個字可以形容，就是「一丈差九尺」，希望黨中央在最後18日大造勢、選前之夜能給予加協助。

◎助台經濟不傾中 學者籲建美台經貿對話機制

美國學者華特斯（Riley Walters）13日建議，有鑑於北京持續以各種手段強化台灣對中國的經濟依賴，美國應由貿易代表及商務部長領軍，建立與台灣經貿高層官員的對話機制。

◎瓊瑤作品回娘家 楊丞琳還原霸氣劉立立

中視年度電視電影《握三下，我愛你》劇本源自知名作家瓊瑤筆下的一篇散文改編，內容描寫兩位導演劉立立和董今狐及元配王玫之間的愛情、家庭故事，由名導周美玲擔任編劇及執導。昨(13日)殺青酒宴上，演員導演齊聚，也暢談這部戲感想。

(中時電子報)