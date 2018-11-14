台北》反擊姚文智 陳佩琪再PO文「該尊重我發言權」

2018年11月14日 18:06 中時 張潼

台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書PO文稱「沒有人須要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」，外界認為是在影射揚言選第三名就退出政壇的民進黨候選人姚文智，姚今天痛批，該文章一定不是陳佩琪自己寫的，而是柯文哲為操作棄保所寫，對於柯利用太太當政治操作工具。

對此，陳佩琪剛剛又發臉書表示，自己的臉書文章，字字句句都是自己鍵盤敲打出來的，是心情的抒發，沒人指點更沒人授意，昨天PO文只是掃街拜票結束後，因為被媒體問到「若市長選輸了，有什麼打算」而有感而發。

陳佩琪批評，有時覺得自己真可憐，寫臉書不是自己老公有意見，就是被幾個莫名奇妙、毫不相干的第三者酸，「我的文字有這麼偉大？有這麼影響深遠？候選人的另一伴也是獨立個體，是否該尊重我的發言權呢？！」

以下為陳佩琪臉書全文：

先生從本月8號開始請假以來，他仍是早上七點出門，一旦出門，通常不易再聯絡到他，不論是開市政會議或在外活動，他都不方便接手機，若真的有很急的事，只能請幕僚代為轉達。

昨天難得有一天的休假，中午和先生碰面，我們一起去自家附近的東門市場拜票，結束後在巷口分手，回家的路上，遇記者堵麥， 問我先生民調幾乎和對手打平，若市長選輸了， 有何打算，我雖沒直接回答這問題，但走在回家路上，也在思考…

先生過去是重症醫生，不否認有時病人治療結果不盡人意時，心中難免沮喪，但醫生不會因為一個case 的失敗，就說自己不當醫生了，從此把醫生執照撕了退出醫界；從政也是一樣，這次失敗了，沉澱一下，可以再出發，於是寫下「沒有人須為一次選舉的失敗而退出政壇」。 我寫的臉書文章，字字句句是我自己在鍵盤敲打出來的，是心情的抒發，沒人指點，更沒人授意，臉書內容，就像先生前不久說的：「佩琪想寫什麼，就寫什麼！」

我承認前不久前是和先生有些不快，因為他說：「佩琪想到什麼，就寫什麼」，最後還加了 三個字「真糟糕」，當時氣的頭頂冒煙，好幾天不跟他說話。有時覺得自己真可憐， 寫臉書不是自己老公有意見，就是被幾個莫名其妙、豪不相干的第三者酸，有人甚至罵到某黨的黨主席，唉！我的文字有這麼偉大？有這麼影響深遠？候選人的另一半，也是獨立個體，是否該尊重我的發言權呢？！

(中時 )