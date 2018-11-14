全球10大最佳航空　長榮第8名

2018年11月14日 18:03 中時 陳祐誠

國際知名航空專業評鑑網站「AirlineRatings.com」於13日公佈最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）的評選結果，長榮航空榮獲「全球10大最佳航空公司」第8名以及「亞太區最佳長程線航空公司」兩項殊榮。

AirlineRatings.com發行人暨總編輯傑佛瑞．湯瑪士表示，長榮航空的創新能力造就了其在市場定位、旅客服務、營運成果以及飛航安全等多方面的卓越表現。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球超過435家航空公司，分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出全球10大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮很榮幸再次獲得航空專業人士的肯定，更感謝全球旅客的支持，鼓勵我們持續提升服務品質。長榮航空自今年開始引進波音787夢幻客機，並將會推出更多創新的服務，讓旅客搭乘時都能有滿滿的微笑。

長榮航空屢獲飛航安全、服務等各領域之國際大獎，今年年初再次獲得AirlineRatings評選「全球20大最安全航空公司」，TripAdvisor頒發「全球10大最佳航空公司」第5名、「亞洲地區10大航空公司」等5個獎項，以及SKYTRAX「五星級航空」、「全球10大最佳航空公司」第5名、「全球最佳機場服務」第1名。

(中時 )