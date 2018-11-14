交通利多！國1銜接台74可望於2022年底前完工通車

2018年11月14日 18:51 中時 盧金足

為改善大雅交流道壅塞問題，台中市政府積極向中央爭取增設國道1號銜接台74線系統交流道，14日順利通過行政院環保署環評審查，正式進入工程設計階段，可望於2022年底前完工通車。

台中市府交通局長王義川長表示，大雅交流道周邊為台中市重要的交通匯集點，包括西屯、北屯、大雅、神岡、潭子的居民，都經由中清路以及台74線通往國1，平日尖峰及假日經常塞車。為解決困擾，市府不斷努力爭取增設國道1號銜接台74線系統交流道，在立法委員張廖萬堅、洪慈庸等人協助下

，終於在今日通過中央環評委員會審查，後續將由高速公路局繼續辦理設計作業及工程施作。

交通局強調，國道1號銜接台74線系統交流道計畫，搭配興建中的國道4號豐原潭子段工程，可有效分攤國1交通負荷，提升台74連接國1的運轉效率，有效強化台中高快速路網內環（台74）與中環（國1/國4/國3）的連結性，大幅改善大雅交流道周邊與屯區交通易壅塞問題。

為改善大雅交流道交通瓶頸，市府近年來已實行多項改善策略，包含車道數調整、新闢南向道路等，都有明顯效果。

但由於大雅交流道交通壅塞的根本問題為高快速道路間無法直接連接，往來國1及台74的車流影響平面道路交通，只有國1及台74直接銜接才能徹底解決交通問題，市民對此也引頸期盼，市府會持續配合中央，讓該計畫早日通車。

(中時 )