像恐龍一樣勇敢！綺綺最後跑步讓人噴淚 火化日學校頒4獎牌

2018年11月14日 18:08 中時電子報 林郁庭

綺綺在學校運動會中，奮力跑向終點、她拼命地跑、但其實她心臟還沒修理完，沒有太大意外，她最後一個到達終點。（圖/翻攝自施景中醫師 臉書）

10歲小女孩綺綺患有先天心臟病，10年前被台大婦產科醫師施景中接生，經過4度心臟手術仍然敵不過病魔，在今年暑假成為小天使離開。前陣子父母將「綺綺」的手繪恐龍製成LINE貼圖，引起網友廣大迴響。醫師施景中再度於臉書中分享好消息，已為兒童心臟病基金會進帳473萬元的善款。他同時PO出綺綺生前參加運動會的照片，感動大批網友。

施景中先前在臉書PO出10歲女童綺綺的故事，她因為心臟病離世，父母將她的手繪恐龍製成LINE貼圖，進帳473萬元的善款全數捐贈兒童心臟基金會。施景中在PO文內容中表示，當初跑了許多手續，只想完成綺綺小菩薩的心願，那時心想，加上自己買來送人，貼圖販售金額，能夠有1-2萬就很不錯了。沒想到卻可以受到大家熱情響應，他也很開心。

昨施景中再分享，一張由綺綺老師提供，是綺綺生前參加學校運動會時，奮力跑向終點的照片。他轉述，綺綺在學校運動會中，奮力跑向終點、她拼命地跑、但其實她心臟還沒修理完，沒有太大意外，她最後一個到達終點，直接跳到爸爸懷裡痛哭。

施景中說，綺綺得到學業獎狀無數，但一直渴望運動的表現可以得到大家的認同，而在綺綺火化的那天，學校頒給了她四面獎牌。這讓施景中感嘆，「綺綺，妳的執著和拼勁永遠是第一。人生的路，有人很長但無味，有人很短但精彩連連。妳現在，真的跑到我們追不到的終點了。」

PO文一出也讓許多網友看了很感動，「綺綺貼圖是我買過最有意義的」、「看到她奮力跑，雖然最後一名...突然就流淚了」、「「綺綺小菩薩，或許哪一天，我們會在佛國淨土再見」。

(中時電子報)