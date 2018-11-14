大學生走出教室協助偏鄉社區發展 中華醫大USR成果耀眼

華醫執行大學社會責任實踐計畫（USR），周五將以「我和□□有個約會」為主題舉辦果展。(曹婷婷攝)

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中華醫事科大發表USR執行成果，周五起將在愛國婦人館展出8天。(曹婷婷攝)

大學拉到社區上課、善盡社會責任也讓學生體現如何從學習中奉獻一己之力，中華醫事科技大學進駐以「無米樂」遠近馳名的台南後壁仕安社區，協助推廣在地產業，以米為發想，研發米粹精華露與眼霜以及「愛米樂」酥餅等伴手禮，除了為傳統農村開創新經濟價值，也實踐全新教育模式，讓學習不僅限於課堂與書本。

華醫執行大學社會責任實踐計畫（USR），周五將以「我和□□有個約會」為主題舉辦果展，今天由校長曾信超帶領師生團隊，展現近50件深入社區，運用地方特色所開創出來的執行作品，展現協助偏鄉社區開發特色的系列伴手禮、文創商品等，全力推動城鄉共榮。

曾信超推崇米保養品，不只提升社區產業價值，也帶動經濟發展，尤其，眼霜、精華露取自常被忽略棄置的碎米，進而發展出高檔保養品，讓人驚豔；此外，師生團隊還推出社區活絡地圖、3D實境美食秀、老人專用APP及琳瑯滿目的文創商品，配合成果展也推出專屬公仔「米寶」，曾信超趣稱，可以說是把活動當成選舉規格來辦理。

華醫的USR執行成果展本周五登場持續至23日，一連展出8天，開幕當天下午以茶席方式進行，活動期間設有拍照打卡專區，參與者可獲贈紀念鑰匙圈，另外，也提供荷蘭人、西班牙人、日本人與漢人等不同時期的人形立牌提供大家合影，歡迎各界共襄盛舉。

(中時 )

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