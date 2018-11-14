雲林》張麗善團隊抨李進勇以債養債 李進勇車隊掃街

2018年11月14日 18:09 中時 張朝欣

李進勇（左）前往北港鎮拜票，提出北港燈會願景。（張朝欣攝）

雲林縣長候選人張麗善競選團隊針對李進勇宣稱為雲林償還15億元、負債降低10％，14日舉行記者會抨擊李進勇欺騙雲林縣民，李進勇宣稱「開源節流、健全財政」幫雲林還債，實際上是「以債養債」。李進勇則前往北港鎮掃街固票，提出北港燈會願景。

張麗善競選總部發言人周柏吟14日在虎尾鎮舉行記者會，表示李進勇最近一直宣傳自己做到「開源節流、健全財政」，縣財政處也說雲林財政逐漸好轉，從「加護病房」轉至「普通病房」，但是這些說法都經不起檢驗的。

周柏吟強調李進勇現在是效仿陳菊在高雄以債養債的方式，但高雄每年有數百億的中央統籌分配款，如果李進勇仿效陳菊，只會讓雲林的財政陷入萬劫不復深淵。

雲林縣議員李建志說，他參考監察院審計部《106年度雲林縣總決算審核報告》發現，李進勇其實借短債還長債，用以債養債的方式製造雲林縣債務減少的假象。

尋求連任的雲林縣長李進勇則前往北港鎮掃街拜票，強調雲林與北港要進步，政策一定要延續，並提醒支持者最近對手不斷造謠抹黑，大家要更加團結不能受騙，每一票都不可少。

李進勇並提出北港燈會願景，表示2017年台灣燈會在雲林，成功打響燈會原鄉在北港，為讓燈會原鄉持續發光發熱，縣府已積極籌畫豬年北港燈會，要讓這股觀光流成為大北港地區的進步動力。

(中時 )