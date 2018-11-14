他怨中火今沒上班 台中靠北的藍！ 網友大樂：要變藍天了

網友在臉書《爆怨公社》上分享一張圖說，「我要抱怨，今天中火沒上班嗎？台中天空靠北的藍」。翻攝《爆怨公社》

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中時電子報

前幾天台中空汙嚴重，網友罵翻；今天台中空氣佳，不再灰濛濛一片，仍有網友要抱怨。有網友在臉書《爆怨公社》上分享一張圖說，「我要抱怨，今天中火沒上班嗎？台中天空靠北的藍」此文一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「要選舉了，當然要先顧選情」還有網友說，「要變藍天了」。

原po在《爆怨公社》上分享一張台中市區圖，天空好藍完全沒有前幾天被霧霾籠罩的痕跡，並說，「我要抱怨，今天中火沒上班嗎？台中天空靠北的藍」。

此文一出，引起網友熱議，有網友說， 「真的靠北的好ㄟ」、「 之前用乾淨的媒，今天用愛發電唷~!」、「 要選舉當然先停火」、「 別說，要選舉了」、「 好天氣的假象」還有網友說，「 可能預言市長要變藍天」、「 應該可以藍到11/24號」、「 要變藍天了」、「 你這樣PO某陣營會不開心」。

不過，也有網友打臉原po說，「中火沒開那全台都會沒電的，不要再那說瞎話了」、「沒開大家哪來的電可用，沒開有多少家庭要餓肚子，你知道嗎」、「 主要因為西邊的霧霾沒飄過來啊！所以別在亂開槍，謠言止於智者」。更有網友說，「 空氣差也靠背？空氣好也靠背？」、「這本來應該是常態吧，什麼時候天空藍的變成驕傲了，該檢討的是灰的時候才是」。

另有網友樓歪了，紛說「哈哈、韓總果然神通廣大、呼風喚雨，那些跟風的果然無腦」、「 笑什麼？再過幾天高雄人就都是億萬富翁了」。

(中時電子報)

文章來源：《爆怨公社》

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