選戰倒數計時 草屯鎮長候選人簡景賢提政策搏取選民認同

2018年11月14日 18:52 中時 楊樹煌

選戰進入倒數計時時刻，國民黨提名的簡景賢除結合縣長候選人林明溱在草屯各村里完成問政說會，先後有國民黨主席吳敦義兩度前往加油打氣，並有藍軍當紅的韓國瑜與謝龍介推薦，讓內部士氣大振，最近則一波波推出各項政見與政策，希望能搏得選民認同。

6年前在草屯鎮長補選中，以19票飲恨落敗的縣議員簡景賢，此次捲土重來，並獲國民黨提名，雖然選情激烈，但簡景賢一直保持風度，就是帶領團隊積極請託拜票，絲毫沒有攻訐批評，贏得不少好評。

曾任3屆縣議員也參選第3次草屯鎮長的簡景賢，對這次選戰有絕對信心，他堅信選民會肯定、認同他，並還他一個公道，因為20餘年來，他每天深耕基層，並非選舉才看到人，全心投入服務的水牛精神，選民是看得到的，何況此時又是黨對決，社會的氛圍他更有信心，並會審慎面對，贏得最後勝利。

最近簡景賢的選戰主軸，則力推未來政策與政見，包括要讓草屯路更平、活化公有市場，繁榮形象商圈，廢除倉儲區及爭取無煙囪工業設立；全力發展觀光休閒，以觀光造鎮；婦幼社福，新生兒補助2萬元並改善託嬰計畫，敬老金加發65歲以上2千元、80歲以上6千元，社區關懷每個據點每年補助10萬元，強化老人日照與長照；加強關懷新住民，讓她們成為快樂的草屯人。

(中時 )