雲林小吃店挺韓國瑜 滷肉飯1碗只要1元

王秋月推出1元滷肉飯力挺韓國瑜與張麗善。（張朝欣攝）

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雲林小吃店挺韓國瑜，滷肉飯1碗只要1元。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮1家小吃店力挺韓國瑜，14日推出韓國瑜最愛吃的滷肉飯，而且每碗只要1塊錢，肉商、米商也共襄盛舉贊助食材，將賣到24日投票日當天，首賣日即吸引大批韓粉前往捧場，表示「支持韓國瑜、相挺張麗善」。

虎尾鎮鼎億涮牛肉店老闆娘王秋月，與韓國瑜、張麗善是多年好友，今年選戰開始即在店門口設置大型看板，上面寫著「韓國瑜最愛吃的滷肉飯，支持韓國瑜、相挺張麗善」，14日更推出每碗1元的「韓氏滷肉飯」。

王秋月表示，因為張麗善、韓國瑜都是挺農民的人，所以她不惜成本推出1元滷肉飯，就是希望幫他們宣傳順利當選，只要內用每碗原價25元的滷肉飯都是1塊錢，為了相挺不擔心虧錢，吃得人愈多她愈高興。

王秋月的女兒江以婷說，他們家的滷肉飯是用手工剁碎3層肉，加上在地優質醬油滷製而成，天然健康充滿古早味，飯則是採用雲林在地米，每次韓國瑜回來雲林都會來吃滷肉飯，而且1次都吃3碗。

江以婷說，「韓氏滷肉飯」開賣第1天就吸引許多人，除了滷肉飯好吃，涮牛肉、牛肉爐、炒牛肚的味道也是一級棒，因此大部分客人還會點牛肉料理來吃，結果生意強強滾，營業額比之前還要好。

現場客人很多都是韓粉，覺得滷肉飯每碗1元根本是半買半送，但大家並不是來撿便宜的，而是用這種方式為韓國瑜衝人氣，為了支持店家，每桌都叫了許多牛肉料理。

(中時 )

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