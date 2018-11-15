市長魏嘉賢政見 不忘幫浪浪愛犬發聲

2018年11月15日 07:16 中時 張祈

花蓮市長選舉14日舉行第18屆市長選舉公辦政見發表會，市長候選人魏嘉賢不忘為浪浪愛犬發聲，推動TNVR，提倡捕捉、結紮在原地回置的理念，控制流浪犬貓的繁殖問題。（張祈翻攝）

花蓮市長選舉14日舉行第18屆市長選舉公辦政見發表會，市長候選人魏嘉賢提出了「友善宜居、安全便捷、族群共榮、觀光活力」的四大施政理念，闡述過去2年各項施政成果及未來市政願景，其中不忘為浪浪愛犬發聲，推動TNVR，提倡捕捉、結紮在原地回置的理念，控制流浪犬貓的繁殖問題。

魏嘉賢指出，花蓮市公所近年來致力推動TNVR，在重視每一個生命的前提下，來控制這些流浪犬貓的繁殖問題，雖無法立即減少流浪犬數量，但不再有浪浪發情的困擾，貓叫春、公狗為爭奪母狗的情緒性攻擊都能改善。

魏嘉賢說，一隻母狗一年可以生產14至20隻幼犬，一隻母貓則是12至15隻幼貓，就算考慮幼畜的夭折率，一整年增長的數量還是相當可觀，所以才要從根源解決文生育問題。

為了落實執行TNVR，魏嘉賢日前至「花蓮縣流浪動物中途之家」，了解流浪動物的收容與花蓮市內執行TNVR的成效，討論未來可能配合的流浪貓狗處置方案，此外也從市立幼兒園進行生命教育，宣導每一隻寵物都是家人，絕對不要任意棄養，這是對生命的尊重也是對自己的決定負責。

(中時 )