台中午茶首選 VVG Food Play「輕生態午茶組」回歸簡單山林的美好

2018年11月14日 18:47 中時 徐力剛

餐廳擺放大量仿古傢俱，典雅中帶有高貴氣息。（徐力剛攝）

鹹點「低語感謝」加入南瓜、烏魚子、佛手瓜及鹹冰淇淋製作。（圖片提供／VVG Food Play）

「輕生態下午茶雙人套餐」即日起至2019年2月21日限期供應，售價880元＋10％。（徐力剛攝）

「甦醒山風」口感酸中帶甜，有種初戀滋味。（徐力剛攝）

甜點「美妙樂章」外形小巧可愛，內餡夾入開心果奶油與糖漬栗子。 （徐力剛攝）

「永續之禱」以五葉松卡士達點綴，充滿大自然風味。（徐力剛攝）

有人說：「世界愈快，心愈慢」，假日午後和煦陽光灑落身上，想拋開世俗壓力，讓心靈回歸簡單的美好，「好樣食藝餐廳 VVG Food Play」為旅人開啟一方淨土。

VVG Food Play坐落台中歌劇院5樓，120坪寬敞空間搭配大片落地玻璃窗，可盡情鳥瞰大台中美景，VVG秉持與自然共生理念，以純白色系為主視覺設計，搭配仿舊古董傢俱妝點，營造出夢幻簡潔風格。正值台中花博期間，VVG與華科好樣文化藝術基金會合作，致力推廣生態飲食之美，打造「輕生態下午茶雙人套餐」，即日起至2019年2月21日限期供應，憑花博卡或門票享餐點9折優惠。

全新「輕生態下午茶雙人套餐」包括6款甜鹹點和2杯氣泡飲品，主廚精選當季食材入饌，如五葉松、洛神花、佛手瓜等，帶給饕客全新味覺饗宴。鹹點部分由「低語感謝」拉開序幕，小型甜筒內餡加入南瓜、烏魚子、佛手瓜及鹹冰淇淋，插入裝滿月子小米盆中，大海珍饈與陸上珍寶相遇，擦出全新火花，烏魚子特有鹹味充斥口中，與薄脆餅皮相得益彰;另道「甦醒山風」則加入洛神花、月子米、柑橘、柚子醬、杏仁製作，酸中帶甜滋味如沐春風般，喚醒沈睡味蕾。

「山中精靈」主廚精選大花咸豐草為食材，混搭鹹豬肉、辣炒蕃茄及烘蛋，上方以蘑菇裝飾，口感清爽無負擔，傳遞山林間美好滋味。甜點「美妙樂章」以酥菠蘿泡芙為基底，夾入開心果奶油餡與糖漬栗子，外酥內軟泡芙佐以甜而不膩餡料，讓人愈吃愈涮嘴;喜愛手工餅乾饕客，不可錯過「唱頌山林」，內含馬鞭草、迷迭香、檸檬草、香蜂葉、鼠尾草等餅乾，隨機搭配出餐，提供消費者滿滿驚喜;最後以「永續之禱」為餐期畫上完美句點，開心果熱內亞蛋糕搭配瓜納拉巧克力和特製五葉松卡士達。

VVG Food Play表示，全新「輕生態下午茶雙人套餐」完美體現品牌精神，從感恩、唱誦至分享，由餐點傳遞對自然感恩之心，展現取之於大地，用之於大地理念，友善利用在地食材製作美味餐點，帶給消費者味覺上盛宴。

(中時 )