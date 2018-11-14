苗栗》不讓青年返鄉淪口號！「雙徐」端牛肉各出奇招

苗栗縣長候選人徐定禎（中）14日拋出2大青年利多政見，為帶動青年返鄉安居樂業，將補助新鮮人4年學貸利息及加碼生育津貼至1萬2000元。（巫靜婷攝）

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巫靜婷、／苗栗報導
苗栗縣長候選人徐耀昌（右三）任內力推青年政策，成果豐碩，未來將啟動幸福居計畫等，讓年輕人都買得起房子，圖為徐耀昌參與2018年青年政策成果發表會。（巫靜婷攝）

「雙徐」對決再戰青年福利政見，苗栗縣長候選人徐定禎14日拋出2大青年利多政見，宣布當選後將補貼學貸利息及加碼生育津貼。尋求連任的對手徐耀昌陣營則回應，為選舉開空頭支票，未考量縣府財政是否能支付，能否兌現才是大問題。

徐定禎陣營指出，苗栗4年來的社會移出率是全國最高，共有1萬多人移出，幾乎是消失1個鄉鎮的人口，為不讓「青年返鄉」淪口號，率先拋出2大利多政見，希望透過縣府補貼，使青年留在家鄉安居樂業。

徐定禎表示，苗栗1年約有5000名新鮮人背負年利率1.15％的學貸利息，平均每人每年必須支付3450元，他提出政見，縣府將從今年度預算勻支來補助1年約431萬的學貸利息，明年起更將此補助編列預算，這筆錢對縣府來說不是太大的開銷，但對初出茅廬的青年來說卻是相當實際的支持。

另外考量去年新生兒數量跌破4000大關，不及人口凋零的速度，因此計畫將6600元的生育津貼提高至1萬2000元，並增加公托比例、提供托育喘息空間，使青年安居生養負擔更少。

徐耀昌陣營回應，縣府規畫5處青創基地，提供1條鞭服務，媒合工研院輔導有志創業青年精進生產技術，且招商引資有成已創造2萬個就業機會，去年失業率3.6％更是西部縣市最低，勞工平均薪資也大幅超越部分六都城市，未來推動幸福居計畫、興建社會住宅等，就是為讓年輕人返鄉後都買得起房子。

競選總部發言人李乙廷表示，徐耀昌任內推出的青年政策已有顯著成果，對手為選舉亂開空頭支票，縣府財政能不能支應，做不做得到又是另回事，只能視為選舉攻防的語言。

(中時 )

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