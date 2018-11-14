台北》談教育政見 柯P：考試是必要之惡

友善列印
中時

國教行動聯盟今晚舉辦「市長候選人教育政見座談會」，現任市長柯文哲、國民黨候選人丁守中均出席，但發表時間錯開兩人未碰面，綠營姚文智則以書面說明政見。柯發表政見時從國際教育、資訊教育、實驗教育、學前教育、技職教育、毒品防治等六面向著手，當被問到對於考試的看法，他則直言「考試是必要之惡」，完全沒接觸到抗原的免疫系統沒有競爭力，沒有競爭的國家如何在地球上生存？

現場提問時，主持人詢問柯文哲對「考試是必要之惡」的看法，柯直言，考試本來就是必要之惡，還是要告訴下一代，社會競爭是躲不掉的，因為競爭者不是你旁邊的人，地球是平的，競爭者是在巴西、大陸，完全沒接觸到抗原的免疫系統沒有競爭力，沒有競爭力國家怎麼可能在地球上生存？只是（考試壓力）不要太過分，適當抗原刺激還是必要的。

此外，柯文哲也從六面向分享自己的教育政見。包括國際教育部分，推動建立姐妹校、日本來台修學旅行、南洋北流計畫、雙語教育；資訊教育部分，2年編列16億做硬體以提升網路人權，軟體方面也要做酷課雲等，給窮人留下最後翻身機會；實驗教育部分，每年增加1至2所，但不會冒進。

技職教育部分，應思考高職學生需要90％都要升學嗎，以及部分私校退場機制問題；學前教育部分，因中央政策也變來變去，目前先補助3、4歲幼兒就讀私幼每學期13660元補助，朝「433（4成公立、3成非營利、3成私立）」目標努力，盼降低托育負擔；最後，毒品問題，成立專責組織、將防治工作下降至國中階段等全套做法，目前台北市學生吸毒的比例有被打住。

(中時 )

苗栗》不讓青年返鄉淪口號！「雙… 基隆》謝立功籲公投廢深澳 林右…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。