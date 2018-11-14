台北》談教育政見 柯P：考試是必要之惡

2018年11月14日 18:55 中時 張潼

國教行動聯盟今晚舉辦「市長候選人教育政見座談會」，現任市長柯文哲、國民黨候選人丁守中均出席，但發表時間錯開兩人未碰面，綠營姚文智則以書面說明政見。柯發表政見時從國際教育、資訊教育、實驗教育、學前教育、技職教育、毒品防治等六面向著手，當被問到對於考試的看法，他則直言「考試是必要之惡」，完全沒接觸到抗原的免疫系統沒有競爭力，沒有競爭的國家如何在地球上生存？

現場提問時，主持人詢問柯文哲對「考試是必要之惡」的看法，柯直言，考試本來就是必要之惡，還是要告訴下一代，社會競爭是躲不掉的，因為競爭者不是你旁邊的人，地球是平的，競爭者是在巴西、大陸，完全沒接觸到抗原的免疫系統沒有競爭力，沒有競爭力國家怎麼可能在地球上生存？只是（考試壓力）不要太過分，適當抗原刺激還是必要的。

此外，柯文哲也從六面向分享自己的教育政見。包括國際教育部分，推動建立姐妹校、日本來台修學旅行、南洋北流計畫、雙語教育；資訊教育部分，2年編列16億做硬體以提升網路人權，軟體方面也要做酷課雲等，給窮人留下最後翻身機會；實驗教育部分，每年增加1至2所，但不會冒進。

技職教育部分，應思考高職學生需要90％都要升學嗎，以及部分私校退場機制問題；學前教育部分，因中央政策也變來變去，目前先補助3、4歲幼兒就讀私幼每學期13660元補助，朝「433（4成公立、3成非營利、3成私立）」目標努力，盼降低托育負擔；最後，毒品問題，成立專責組織、將防治工作下降至國中階段等全套做法，目前台北市學生吸毒的比例有被打住。

(中時 )