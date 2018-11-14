基隆》謝立功籲公投廢深澳 林右昌爽喝蜂蜜檸檬

國民黨基隆市長候選人謝立功（左）今（14）日參加公視直播的深澳公聽會，民進黨基隆市長林右昌（右）則爽喝蜂蜜檸檬，沁涼一下。（左圖張穎齊攝、右圖張穎齊翻攝）

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選舉邁入最後衝刺，國民黨基隆市長候選人謝立功今（14）日參加公視直播公聽會，呼籲選民在公投第8案中，投下同意「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」1票。民進黨基隆市長林右昌則陪同議員候選人徒步掃街，過程中因為口渴，竟然應時事，點了杯蜂蜜檸檬豪飲一番，引發笑料。

謝立功表示，行政院長賴清德先是保證台電會用「乾淨的煤」，接著又以缺電為由，稱若不建深澳電廠，2025年全台備用容量率將無法達到15％的法定標準，此一說法卻遭前環保署副署長詹順貴反駁說，沒深澳電廠，備容率不過是14.9％，值得為這0.1%花1000億嗎？

謝立功說，蔡英文總統以2025年非核家園為號召，反對核四運轉，反對環境汙染，取得政權後，卻重新核定核電廠商轉，並擴建深澳電廠等燃煤機組，自我打臉；為了拒絕空汙、用肺發電，呼籲大家24日投下同意停止興建的票。

另一方面，林右昌則前往安樂區，陪同民進黨議員候選人掃街拜票，過程中因為渴了，想去手搖杯店買飲料，由於台北市長候選人吳萼洋日前呼籲大家喝「蜂蜜檸檬」而爆紅，競選團隊竟鼓動林右昌也買杯蜂蜜檸檬，並開直播喝給大家看。

「蜂蜜檸檬好喝啊，美白又護膚！」林右昌點了1杯少冰的蜂蜜檸檬，並表示自己不知道這個「哏」的來由，但他夏天都會自己泡蜂蜜檸檬茶來喝，會特別選新鮮且偏黃的檸檬，因為他不喜歡太酸，小時候媽媽就說他喜歡喝甜的，現在的話則不會喝那麼甜。

在競選團隊的「煽動」下，林右昌說，他會做特調的蜂蜜檸檬在競選總部給大家喝，另外競總也推出「我愛基隆」的鑰匙圈與吸鐵，歡迎大家領取。

(中時 )

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