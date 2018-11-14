玄奘大學與五星飯店簽署MOU 培育餐旅人才

2018年11月14日 19:06 中時 徐養齡

新竹玄奘大學14日與在地新竹老爺酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、福容大飯店連鎖旅館事業簽訂特色領域產業專班合作備忘錄，透過飯店經理人到校座談、協同教學，學生到業界實習與職場體驗，在培養專業過程中能及時吸收最新的產業變化與趨勢。

新竹老爺酒店邱建銘副總表示，這次與玄奘大學國際餐旅暨管理學院合作，期望透過學界和業界合作，共同培育觀光服務產業人才，學生畢業後可至集團旗下各酒店就業，持續在校所學貢獻長才，提升觀光產業及服務品質，創造學校、產業和學生三贏的局面。

福容大飯店也表示，玄奘大學的餐旅系一直是福容連鎖旅館事業積極爭取穩定配合的重點學校，透過本次簽約更加強雙方餐旅的合作交流，提升產業人力來源，為學生未來就業銜接。

就讀餐旅系四年級的陳同學說，在新竹豐邑喜來登大飯店實習將近4個月的時間，學到了很多東西，在飯店實習過程中經常接觸到國外旅客，直接與外國人面對面接觸，除了增加職場經驗外也藉此次機會檢視自己外語能力。

國際餐旅暨管理學院江勁毅院長表示：透過推動產業專班，讓本校學生在校學習過程中，導入業界協同教學，能及早接觸未來就業端的職場資訊與產業變化與趨勢。同時，企業也能於本次合作中，獲得更符合業者所需之專業人才。本次合作可以說是創造產學雙贏的新契機。

玄奘大學校長簡紹琦表示：玄奘大學今年在教育部的補助下推動產業專班，與在地飯店結合學校資源與業界經驗的加乘合作，並在明年2月正式招生，讓學生在學校四年當中可以提早體驗職場生活，了解產業文化並學以致用，將大學所學發揮在職場上，並且在職場上發光發熱。

(中時 )