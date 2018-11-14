台東》世界糖尿病日 關慈與寶華山慈惠堂聯合舉辦量血糖

關山慈濟醫院與寶華山慈惠堂聯合舉辦血糖、血壓檢測。（楊漢聲翻攝）

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14日是「世界糖尿病日」，台東鹿野鄉「寶華山慈惠堂」和關山慈濟醫院聯合舉辦血糖、血壓檢測。由於近年來罹患糖尿病的年齡層有逐漸年輕化的趨勢，關山慈濟醫院呼籲民眾多多重視自己的身體健康；民眾應注意飲食要均衡攝取，並養成正常作息和運動的好習慣。

根據衛生福利部統計，糖尿病在臺灣10大死因排名第5位，平均每小時就有1人因此死亡，糖尿病不只病人本身會受到疾病影響，連帶也會造成家庭的負擔。

今年是「寶華山慈惠堂」建廟62週年，寶華山慈惠堂主委徐建東指出，廟方每年都會舉辦社區關懷活動；今年辦理包括寒冬送暖、捐血活動，血糖和血壓檢測也舉辦好幾年，目的就是希望透過活動來呼籲重視糖尿病的防治。

關山慈濟醫院表示，糖尿病患者要有自我照顧的正確觀念，早期發現早期治療；改善日常生活作習與飲食習慣、定期血糖檢測，並建立正確用藥與治療觀念，對生活品質的提升很有幫助。高血壓是台灣各種慢性病裡盛行率最高的，可能引發的嚴重併發症更是不少，所以要常量血壓知道身體狀況。

前來參加血糖和血壓檢測的民眾，「寶華山慈惠堂」都送上一包平安米；62歲的許欽志表示，自己的老婆有糖尿病已經好幾年了，採取的是居家腹膜透析換液；雖然在引流換液時稍有短暫不便，但換液後還是可以做自己想做的事，而自己因為肥胖也有血壓高的毛病，但透過定時服藥和治療都獲得很好的控制，還是呼籲親朋好友保握健康檢查的機會「早期發現早日治療」。

(中時 )

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