張淑芬：碰到彭麗媛會以朋友的態度話家常

2018年11月14日 18:54 工商 崔慈悌

第26屆亞太經合會（APEC）在巴布亞紐幾內亞登場，蔡英文總統指派台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，其夫人張淑芬（見圖）將隨行前往。張淑芬14日在台北賓館與媒體茶敘，分享行前的心情及準備，她表示將穿著夏姿、阿瘦皮鞋等台灣品牌服飾出席活動。至於蔡總統此行有給她什麼指示？張淑芬笑說，「叫我不要亂跑！」（劉宗龍攝）

APEC領袖代表張忠謀夫人張淑芬今天與媒體茶敘，她說，與大陸國家主席習近平夫人彭麗媛接觸時，會很自然的互動，並以家常的口氣開始聊，無論是哪個夫人，都會把她們當成是「我的朋友」，用同樣的態度去面對。她也透露蔡總統此行也特地交待她「不要亂跑」。

第26屆「APEC經濟領袖會議」將於11月16日至19日在巴布亞紐幾內亞舉行，張淑芬今天午在台北賓館與媒體茶敘，由於張淑芬本身是知名的畫家，總統府此行也拿她的畫作製作相關禮品作為伴手禮，將送給出席的元首與夫人，她說，這個禮物與以往贈禮較為不同，「對我很有意義」。

談到此行的心情，她說，雖然她很早就知道這個消息，但直到最近，陪著張領袖代表進進出出，且看到越來越多媒體報導時，才令她感覺到有些壓力。

她也提到，雖然此行並不是件很困難的事，但就如同她曾經告訴台積電員工「你穿台積電的背心出去時，就是代表台積電的人」；而她現在就是代表台灣領袖的太太出門，因此，「我自己要小心」。

對於如何與其他領袖夫人互動，張淑芬表示，12年前她曾參加過APEC，因此在與其他領袖夫人互動上有經驗，這些夫人們大都很和藹可親，因此她並不緊張，相信與其他夫人們的會談會很好。

她自己連日來也看了很多資料，包括各國領袖的家庭狀況等等，並透露，上次與布希夫人會後持續通信還變成朋友，這次日本首相安倍的夫人也會參加，自己也很期待。

媒體詢問，大陸最高領導人習近平夫人彭麗媛也會到場，會如何與她互動，是否會從張淑芬平日接觸的慈善工作談起？

她說，會看彭有興趣的是什麼？她不會把慈善當成話題的起點，而是先用家常的口氣和彭聊，張淑芬舉例，平常跟人見面時總是會問「你累不累啊？餓不餓啊？你有幾個孩子？」，她會用很普通的方式。

對她來說，無論看到哪個夫人，都不會把她們當成是高高在上的，而會將她們當成是「我的朋友」，不管是碰到哪個人，「我都會用同樣的態度去面對他」。

媒體詢問蔡英文總統是否有交待她什麼任 務，她說，任務都是交待給張忠謀，不過大家都知道她是很隨性，會去吃路邊攤的人，因此蔡總統有特地交待她「不要亂跑」。

(工商 )