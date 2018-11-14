台積電3奈米廠再等等 補齊資料環評大會再議

2018年11月14日 19:13 中時 廖德修

攸關6000億元投資計劃的台積電3奈米廠將落腳南科園區，這件南科二期基地環差案在專案小組第1次審查就通過，但今（14）日送交環評大會確認卻受阻。由於奈米廠的用水、用電量太大，環評委員有疑慮，擔任主席的環保署長李應元裁示，開發單位南科局與台電、水利署補齊相關資料後，下次環評大會再議。

環評大會爭議的焦點是3奈米廠每天將增加88萬千瓦用電量，以及7.5萬立方公尺用水量，這麼多的水和電將何而來？而且汙水排放量也會增加。台電與水利署雖提出解釋，未來水電可供應無虞；但環委仍有疑慮，如碰到氣候異常或突發狀況如何因應？何況有的發電機組還在環評程序中。

列席的環團代表陳椒華教授則質疑，興建中的台積電5奈米廠需電75萬千瓦，若再加上3奈米廠的88萬千瓦，幾乎是興達電廠4部燃煤機組發的電才夠用。因此應先將燃煤機組除役，汰換為燃氣機組，才可避免將來為了奈米廠營運而火力全開，使南部空汙雪上加霜。

最後經過內部討論，李應元要求南科局補充台積電擴廠後汙水回收再利用的數據，水利署詳列南部地區供水計劃，台電則需須提出電力調度情形，以及汰換各電廠燃煤機組的確切期程，在下次環評大會進行內部討論後，再決定環差案是否通過。

南科管理局長林威呈說，台積電的投資對台灣當然很重要，也一定會對環境友善；環評大會要求的資料會在2週內備齊。環保署的最後期限則為明年2月28日前交資料，越早交就越快安排開會。

(中時 )