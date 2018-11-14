王心凌披米蘭甜美裝 被拱組夢幻女團

2018年11月14日 19:10 中時 蔡琛儀

王心凌化身「粉愛妮」，顛覆出有態度感的甜美。(環球提供)

王心凌化身「粉愛妮」，顛覆出有態度感的甜美。(環球提供)

王心凌將在12月推出新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，上週曝光「黑哈妮」IG九宮格形象，14日在她的IG出現另一款「粉愛妮」IG九宮格，向她的招牌甜蜜致敬。上回眾星以「呵欠」力挺她發片，不料卻引來網友發夢，期待她與楊丞琳、張韶涵合組夢幻女團，還以她們英文名字開頭第一個字母，幫她們取了團名「CAR」，相當搞笑，她得知後打趣回應：「也太有創意了！那首波主打歌就取名『打哈欠』囉！」

「粉愛妮」的造型，粉色代表王心凌以往的甜美，造型蓬蓬裙來自設計師品牌，特別從米蘭空運，和黑紗上衣混搭結合，搭配黑色皮革帽，顛覆出一種態度感的甜美；而背後的華麗寶座，以彩色鑽石和玩偶裝飾拼組打造，象徵她可以是高貴女王也可以是俏皮公主。

王心凌的首波主打歌〈在青春迷失的咖啡館〉將在19日於電台首播，歌曲由陳珊妮量身製作，一手包辦詞、曲、編曲，兩人首度合作，一個甜美，一個率性，陳珊妮為她打造如同巴黎咖啡館獨特氣質的女伶角色，她形容王心凌，「⼀個希望自己隱身在⼀個象徵城市的縮影，街角的咖啡館裡，總是能夠自然的融⼊群體，予人難忘而美麗的印象，卻又彷彿從未被瞭解，迷樣的女性角色。」

(中時 )