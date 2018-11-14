13年情誼！基中邀日本姊妹校賞玩「捏麵人」

2018年11月14日 19:16 中時 張穎齊

基隆高中與日本甲斐清和高等學校一起動手做捏麵人。（基隆高中提供）

基隆高中與日本甲斐清和高等學校，締造13年的姊妹校良緣。（基隆高中提供）

今（14）日基隆高中再度接待來自日本甲斐清和高等學校的200名師生，在上午時間，進行兩方的文化交流。在這次的訪問行程中，基隆高中校長張智惟及學務處主任莊妍君親自率領全體同仁進行接待活動，介紹茶道課程、獨木舟課程、魚菜共生課程，還有滿滿台灣味的捏麵人文化!期待讓一行日本的貴賓深刻感受到基隆師生的熱情和好客，為台日高中校際教育交流增添佳話。

張智惟說，甲斐清和高校是一所歷史悠久的綜合高中，老師們親切認真教學，為一所辦學嚴謹文風鼎盛的學校，普通高中有升學課程、商業課程、綜合課程、護理課程與音樂班，老師們對於升學及就業的輔導熱心態度親切，尊重每位同學的個性，學校生活樂趣無窮社團活動、羽球、擊劍、軟網、體操等等，也素負盛名，過去13年間的互訪交流，對我們學校啟發與指導良多，使我們成長不少。

家長會長謝玉玲說，今日謹代表基隆高中家長會誠摯歡迎貴校師生貴賓蒞臨本校，進行國際文化交流參訪活動。今日與校長一起以主人的身分接待貴賓，真是備感榮幸，很高興貴校來校參訪，圓滿完成兩校聯誼美好旅程，雖然相處時間非常短暫，但希望各位貴賓可以渡過充實又歡樂的時光。

日本學生參加基中精心準備的13項特色課程，課程當中最特別的活動是捏麵人實作課程，基中特別邀請基隆市捏麵人協會的謝源張老師擔任講師，讓學生動手實作這次捏麵人主題「貓頭鷹」，做完後，基中魔術社也帶來精彩表演，日本學生紛紛驚呼「すごい!すごい」，為台日友好營造歡樂氣氛。

(中時 )