郭品超結婚了！？ 峇里島被直擊親密拍婚紗

2018年11月14日 19:18 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

41歲台灣男星郭品超近年都在大陸拍戲，前陣子他被拍到與同劇演員馬澤涵牽手情，但也有一說是網紅演員黃一琳，如今他再次被拍到在峇里島拍攝婚紗照，放進一看竟然就是黃一琳，讓大批網友表示：「又有男神要死會？」、「看吧就是黃一琳」、「品超真的要結婚了？」。

郭品超外型高大帥氣，即使年過40依舊凍齡。（圖／翻攝自微博）

郭品超當年以《鬥魚》爆紅，但隨後幾部戲沒有大紅，隨後轉到香港與大陸拍電視劇與電影，演藝重心都放在大陸，今年《鬥魚》電影版翻拍，再次讓觀眾回憶起這位初代男主角。

日前陸媒爆料郭品超趁拍戲空檔與一女約會。（圖／翻攝自微博）

近日有多名網友表示自己在峇里島看到郭品超在拍婚紗，質疑41歲的他是不是偷偷結婚了，網友拍到郭品超與黃一琳穿著婚紗、互動親密，女方手拿捧花，郭品超則穿著正式西裝，拍攝婚紗照，期間雙方不時甜蜜對視、依偎摟腰互抱相當親密。

網友在峇里島捕捉到郭品超拍婚紗照。（圖／翻攝自微博）

消息在網路傳開後，甚至有人為馬澤涵感到悲傷，認為明明牽手的就是她，怎麼最後結婚卻是黃一琳。但今（14）日郭品超親自在微博發文澄清，「各位別緊張！別緊張！我們是在峇里島工作，拍雜誌啦。」直接否認了婚訊。

(中時電子報)