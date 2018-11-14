《又見幸福》合唱劇　基隆愛樂合唱團17日熱情開唱

2018年11月14日 19:36 中時 張穎齊

基隆愛樂合唱團推出的《又見幸福》合唱劇，將在17日於基隆市立文化中心演藝廳登場。（張穎齊翻攝）

連續13度榮獲基隆市傑出演藝團隊的基隆愛樂合唱團，今年推出合唱劇『又見幸福』，這是延續之前叫好又叫座的「珠你幸福」後，再度推出與呈演的合唱劇，平時且貼近生活的劇情也是基隆愛樂執行長楊月娥年少時家中的真實故事，演出時間為17日周六晚間7時30分，在基隆市立文化中心演藝廳登場。

『又見幸福』合唱劇由資深媒體人楊月娥編導及串連演唱，劇情用詼諧幽默的方式講述40至50年代，外省人與本省人通婚後所遇到的有趣故事。劇中為完整重現光復時期的火車服務員樣貌，基隆愛樂特別跟鐵路博物館借到當年台鐵小姐所穿的全套制服，由台鐵出借這目前全台灣僅存5套紅色亮眼的制服，將由該團5位身材曼妙的團員穿著演出，將會讓大家眼睛為之一亮。

基隆愛樂執行長楊月娥表示，她的女兒小蓁去年罹患血癌，曾經歷晴天霹靂的心情後，遵照醫師囑咐，歷經8個月的隔離醫療，打完一場硬仗，蒙幸運之神眷顧，身上已經沒有癌細胞，高中順利畢業，考上台灣藝術大學戲劇系。在親身經歷病痛的峰迴路轉，深感生命無常把握當下，痊癒後再次和基隆愛樂同台，飾演飛快車小姐「美麗」，見證音樂與愛的力量。

藝術總監盧智卿表示，在合唱選曲上，每首歌皆以其細膩的思維來詮釋，由該團鋼琴伴奏暨駐團編曲王宏琳老師為其所編的多首經典歌曲，如「人海中遇見你＋天天想你」、「想要跟你飛」、「祝你幸福」；以及多位當代編曲家如蔡昱珊、冉天豪、高竹嵐等人的編曲如「伊是咱的寶貝」、「願」、「鄧麗君組曲」等，都會輪番精彩演出。

(中時 )