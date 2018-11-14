《紅人榜》冠軍發片夢碎 製作人老公助攻淚崩

2018年11月14日 19:22 中時 蔡琛儀

馬來西亞女歌手孟言將於本月來台發行首張台語專輯《人生寫真》，她自節目《超級紅人榜》出道，從小就對音樂旋律特別敏感，2、3歲時就跟著爸媽聽老歌，14歲起就在餐廳、廟會演出賺錢分擔家計，更因為唱歌結識了現在的製作人老公，兩人交往兩年結婚，至今已結婚3年多。

孟言回憶2013年參加節目的時候，每次都從馬來西亞特地飛來台北錄影，每月光機票錢就高達8萬，只能克難住背包客棧，她曾一度被淘汰打回失敗區，但她不氣餒捲土重來，一路過關斬將、連戰20關，最後終極魔王車輪戰更一口氣對戰符瓊音等多位實力派歌手，成為該節目第4個、也是首位外籍選手奪冠的紀錄。

她本以為拿到《超級紅人榜》冠軍後，就能順利發片，「但後來因為當時對人生規劃有不同的想法而中斷演藝路，還是超級感謝《超級紅人榜》給我演唱舞台，讓台灣觀眾有機會聽到我的歌。」這次在製作人兼老公的幫助下，她順利錄好專輯，終於擁有第一張屬於自己唱片，想起這一路煎熬，她流淚說：「當初就是為了當歌手來台灣，但後來經歷那麼多事情，覺得這已經是一件不可能的事，真的沒有再有這個夢想了，謝謝老公的幫忙，他一直把這件事情放在心上，讓我能再度回到音樂舞台。」

孟言說最難唱的就是主打歌〈飛入你心房〉，「這首歌很厲害高低音相差14 個音階，剛開始一度覺得自己做不到，中間還被打槍兩次，都砍掉重練，一直到第三次，才達到製作人的標準，但聽到完成品真的覺得很滿意。」

她笑稱這次來台宣傳新專輯，是「拋夫棄子」的工作行程，日前她接到中南部寢飾特賣會的廠商邀約現場演唱 ，打算那天也要和當地的婆媽搶便宜，採買一些寢具，買暖被在台過冬天。

(中時 )