科技部設全球事務與科學發展中心　首期經費3000萬

2018年11月14日 19:48 旺報 李侑珊

科技部與台灣大學今（14）日舉行「全球事務與科學發展中心」揭牌儀式，吸引逾百名國際高教及學術主管參與，台大代理校長郭大維在致詞時表示，台大爭取設置該中心，盼結合國家力量，帶動國內高教機構動能，以及台灣科研國際能見度及影響力，此為台大責無旁貸的使命。

科技部今日啟動「全球事務與科學發展中心」（MOST Center for Global Affairs and Science Engagement，簡稱 GASE），並由台大擔任執行單位，共同舉辦揭牌儀式，現場有來自25國、75校，45位世界大學校長及副校長，逾百名國際學術主管一同參與。

科技部表示，將以國際合作帶動前瞻領航科研計畫，並以5年為期，以「篩選」、「聚焦」、「槓桿」為時間橫軸，以「布局」、「深耕」「聯盟」為任務縱軸，綜合性建置我國科研國際生態合作。

而在經費部分，科技部指出，GASE為5年期計畫，分2期核定，第1期為1年11月，經費3000萬，第1期會做期中期末考核通過，才會再核發第2期經費。

科技部部長陳良基於揭牌致詞表示，期待GASE中心成為台灣科研創新的「浪尖」(wave-front)，搭建我國科研國際合作的加速器，促進台灣科研國際活動質量並重的創新發展，與全球夥伴共同面對世界重大挑戰。

近期是逢台大90周年校慶，郭大維則在致詞時表示，台大爭取設置GASE中心，即是台大長期耕耘國際學術、研究交流合作資源與專業知能的即戰力，而GASE中心構想，是由台大項科技部提出申請，並與台大系統兩校，即台灣師範大學與台灣科技大學，一同組成先期規畫團隊，廣邀海內外學術研究夥伴協力，以科研能量最高的高教機構為核心，搭建聯盟式平台，促進台灣科研國際活動的質量發展。

(旺報 )