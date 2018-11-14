科技部設全球事務與科學發展中心　首期經費3000萬

科技部與台灣大學今（14）日舉行「全球事務與科學發展中心」揭牌儀式，科技部長陳良基(左)與台大代理校長郭大維(右)出席。（李侑珊攝）

友善列印
旺報

科技部與台灣大學今（14）日舉行「全球事務與科學發展中心」揭牌儀式，吸引逾百名國際高教及學術主管參與，台大代理校長郭大維在致詞時表示，台大爭取設置該中心，盼結合國家力量，帶動國內高教機構動能，以及台灣科研國際能見度及影響力，此為台大責無旁貸的使命。

科技部今日啟動「全球事務與科學發展中心」（MOST Center for Global Affairs and Science Engagement，簡稱 GASE），並由台大擔任執行單位，共同舉辦揭牌儀式，現場有來自25國、75校，45位世界大學校長及副校長，逾百名國際學術主管一同參與。

科技部表示，將以國際合作帶動前瞻領航科研計畫，並以5年為期，以「篩選」、「聚焦」、「槓桿」為時間橫軸，以「布局」、「深耕」「聯盟」為任務縱軸，綜合性建置我國科研國際生態合作。

而在經費部分，科技部指出，GASE為5年期計畫，分2期核定，第1期為1年11月，經費3000萬，第1期會做期中期末考核通過，才會再核發第2期經費。

科技部部長陳良基於揭牌致詞表示，期待GASE中心成為台灣科研創新的「浪尖」(wave-front)，搭建我國科研國際合作的加速器，促進台灣科研國際活動質量並重的創新發展，與全球夥伴共同面對世界重大挑戰。

近期是逢台大90周年校慶，郭大維則在致詞時表示，台大爭取設置GASE中心，即是台大長期耕耘國際學術、研究交流合作資源與專業知能的即戰力，而GASE中心構想，是由台大項科技部提出申請，並與台大系統兩校，即台灣師範大學與台灣科技大學，一同組成先期規畫團隊，廣邀海內外學術研究夥伴協力，以科研能量最高的高教機構為核心，搭建聯盟式平台，促進台灣科研國際活動的質量發展。

(旺報 )

《又見幸福》合唱劇　基隆愛樂合… 照顧血管瘤兒 寄養媽媽給兒少避…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。