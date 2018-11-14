孟耿如糗佼哥有幸福肥 「肚子大到可以扮耶誕老公公」

孟耿如糗佼哥有幸福肥 ，「肚子大到可以扮耶誕老公公」了。（Swarovski提供）

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聖誕老人水晶吊飾， 6300元。（Swarovski提供）
2018年聖誕掛飾，2550元。（Swarovski提供）

幸福小女人孟耿如出席施華洛世奇 (Swarovski）耶誕新品發表會，提到耶誕節是她最愛的節日，以前小時候不僅家裡都有耶誕樹，孟爸爸還會扮耶誕老人，如今男友黃子佼的身材走樣有「幸福肥」，是扮耶誕老人的最佳人選，「他肚子有八個月大，不必假裝就可扮耶誕老公公了！」

雖然對佼哥的身材頗有怨言，但孟耿如甜笑說她與佼哥心有靈犀，兩人經常會喜歡同一樣東西，只要她心裡想要什麼禮物，佼哥就會送她，讓她驚訝不已。例如有回佼哥送她一幅Joan Cornella的畫，正是她注意許久的畫家，「我沒跟他說，我們也從未討論這位畫家，只能說我們的喜好真的很像！」

孟耿如昨日身穿一襲鮮紅色小禮服，搭配Swarovski耶誕節慶系列的雪花造型水晶項鍊、耶誕花圈的耳環，充滿節慶的氣氛。她笑說，每年耶誕節她都會刻意打扮得比較喜氣，因此這套裝扮真的是她在耶誕節會穿的衣服和飾品。

今年Swarovski耶誕新品融入冬季的季節元素，如冬季結霜的葉子、冰霜、雪花等，透過晶瑩閃耀的水晶更能詮釋奢華時尚感。裝飾居家的水晶擺飾也以耶誕節為主題，如可愛的雪人、精靈、耶誕樹等，讓居家更有有節慶的氣氛。

Swarovski在耶誕節檔期推出回餽活動，即起至明年1月2日只要到台北101施華洛世奇櫃上消費滿6800元，即可玩夾禮物機，有機會贏得小禮物。

(中時 )

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