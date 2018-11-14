蕭秉治嗑美食胖3公斤 泰國爽當網美

蕭秉治與彩虹棉花糖。（相信音樂提供）

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蕭秉治背起行囊，靠著旅行打工換住宿，浪跡天涯體驗各行各業的生活，上山下海前往花蓮、曼谷、嘉義等各城市蒐集第二張專輯創作靈感， 第三集《蕭幫》來到泰國曼谷，這回民宿老闆要他當部落客，蕭秉治立刻當起稱職的部落客拿起DV，完整記錄房間設備，由於他只去過泰國一次，他隨即向老闆請教週邊新興景點，在老闆的推薦下，率先來到網紅香氛餐廳，讓他迫不及待拍不停，狂拍300多張照片。

蕭秉治在網紅餐廳拍不停。（相信音樂提供）

少女心大爆發的他，立刻點了夢幻「彩虹棉花糖」拍照，棉花糖一上桌，吸晴程度引起眾人側目，連一旁用餐的日本女孩也興奮不已，紛紛跟他借來拍照。他笑說拍攝節目的關係找尋了不少美食，「不知不覺己胖了3公斤！」

在民宿老闆指派下，蕭秉治也完整體驗曼谷風情，第一次搭嘟嘟車和捷運，但十月是泰國雨季，因此拍攝行程頻遇大雷雨，遇到夜市淹水又停電，許多攤販因而未能開店，讓他這趟留下些許遺憾。

蕭秉治體驗泰式按摩。（相信音樂提供）

喜歡按摩的他，來到泰國也沒錯過按摩行程，貼心的他不忘招待工作人員體驗泰式按摩放鬆，而他看到「抓龍筋」，半哄半騙請工作人員嘗試，讓他完成部落客的紀錄工作，輪到他享受泰式按摩時，在按摩師的折疊、翻轉、伸展，讓他笑說：「好像在做瑜珈喔！」

(中時 )

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