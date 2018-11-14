APEC主辦國 巴紐食人族不吃外人 部落械鬥殺人無罪

2018年11月14日 19:33 中時 楊孟立

主辦本屆APEC的巴布亞紐幾內亞是個極度貧窮的開發中國家，給外界印象是治安敗壞，鄉下地區還有食人族。在此紮根40年的巴紐台灣同鄉會會長吳福財打趣說，隨著時代進步，巴紐部落也變文明了，「現在是煮熟了吃，不會生吃。」

吳福財表示，40年前他來到巴紐的時候，當地治安良好，並不如現在形容的恐怖，馬路上雖然沒有路燈，但就算是晚上走在路上也很安全。

然而上世紀80年代末，盛產銅礦的巴紐外島Bougainville在外國勢力煽動下鬧獨立，並由鄰近的索羅門群島引進大量槍枝，掀起內戰，巴紐政府瞬間少了全國65%的歲收，因為戰爭而流離失所的各地遊民湧入都市地區，從此才被貼上治安敗壞的標籤。

吳福財又說，巴紐有大大小小的部落，時至今日部落之間仍會因為土地、豬隻，甚至雞蛋等零星小事發生衝突，甚至衍生為大規模械鬥，斧頭、弓箭到現在仍廣為部落使用。

有趣的是，部落衝突受到政府默許，就算出了人命，也不用受到政府咎責。然而，在部落衝突中使用槍枝則是完全不被允許，是犯法的行為，就要面對法律的制裁。吳福財笑說，部落衝突雖然血腥，但其實仍有「禮儀」，雙方要先約定時間地點開戰，打到一半還可以先回去吃飯，吃飽之後再回來繼續打。至於戰死沙場的人，有時候還會被戰勝方把屍體帶走煮熟吃。

吳福財表示，其實巴紐的治安問題也不是那麼嚴重，鄉村治安就很友善，人也都很友善，「而且不會吃外來人」，主要還是怕都市地區遊民突然跳出來搶劫。

(中時 )