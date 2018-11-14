APEC主辦國 巴紐食人族不吃外人 部落械鬥殺人無罪

友善列印
中時

主辦本屆APEC的巴布亞紐幾內亞是個極度貧窮的開發中國家，給外界印象是治安敗壞，鄉下地區還有食人族。在此紮根40年的巴紐台灣同鄉會會長吳福財打趣說，隨著時代進步，巴紐部落也變文明了，「現在是煮熟了吃，不會生吃。」

吳福財表示，40年前他來到巴紐的時候，當地治安良好，並不如現在形容的恐怖，馬路上雖然沒有路燈，但就算是晚上走在路上也很安全。

然而上世紀80年代末，盛產銅礦的巴紐外島Bougainville在外國勢力煽動下鬧獨立，並由鄰近的索羅門群島引進大量槍枝，掀起內戰，巴紐政府瞬間少了全國65%的歲收，因為戰爭而流離失所的各地遊民湧入都市地區，從此才被貼上治安敗壞的標籤。

吳福財又說，巴紐有大大小小的部落，時至今日部落之間仍會因為土地、豬隻，甚至雞蛋等零星小事發生衝突，甚至衍生為大規模械鬥，斧頭、弓箭到現在仍廣為部落使用。

有趣的是，部落衝突受到政府默許，就算出了人命，也不用受到政府咎責。然而，在部落衝突中使用槍枝則是完全不被允許，是犯法的行為，就要面對法律的制裁。吳福財笑說，部落衝突雖然血腥，但其實仍有「禮儀」，雙方要先約定時間地點開戰，打到一半還可以先回去吃飯，吃飽之後再回來繼續打。至於戰死沙場的人，有時候還會被戰勝方把屍體帶走煮熟吃。

吳福財表示，其實巴紐的治安問題也不是那麼嚴重，鄉村治安就很友善，人也都很友善，「而且不會吃外來人」，主要還是怕都市地區遊民突然跳出來搶劫。

(中時 )

台北》柯文哲偕妻子南機場拜票 … 親民黨公開挺柯 游淑慧怒批：政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。