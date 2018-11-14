SBL》自我管理 最大尾洋將梅約有忌口

2018年11月14日 19:36 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

第16季SBL本周六（17日）就要在桃園巨蛋體育館開打，今天透過開賽記者會，讓七支球隊和媒體、球迷打招呼，本季首度開放每隊採用雙洋將，達欣大手筆找來的前NBA選秀探花梅約（O.J. Mayo），11日晚間他抵達台灣向球隊報到，昨天首次加入練球，努力融入球隊，敬業精神獲總教練范耿祥肯定。

談到梅約練球狀況，范耿祥說：「梅約報到後球隊第一次練球的時間，換成美國時間是凌晨3點左右，原本我們請他慢慢來沒關係，但他一伸展完就主動下場跟著練，而且籃子挺準的，運球之後的投籃比定點還準，甚至要求可以讓他累一點，他回去後再好好休息，趕快把時差調好。」

范耿祥稱讚梅約不愧是有過NBA資歷的老手，對於自我管理要求相當高，球隊經理透露，梅約現在不吃紅肉、不喝氣泡飲料跟酒，就是要盡量讓身體維持在最佳狀態。

梅約也展現親和力，范耿祥說：「練完球他還主動跟隊友張皓鈞比三分球投籃，也跟蘇翊傑來場中場投籃對決，我對他和球隊磨合這點不擔心，至於會讓他在場上打多久，就看他表現。」

梅約2年前因為違反NBA禁藥規定遭到禁賽兩年處罰，對此他回應：「這當然會在我的職業生涯留下一個小汙點，但這是我犯的錯，我也學到經驗，這是可以彌補的過錯，讓我學著向前看、變成一個更好的人。」

梅約還說，達欣隊有許多年輕球員實力不錯，希望自己加入後可以幫助他們成長，也幫助SBL變得更好，對於新球季非常期待。

(中時電子報)