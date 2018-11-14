USCC年度報告：美國會應修法協助美企在台灣議題上力抗中國壓力

2018年11月14日 19:33 中時 諶悠文

美國國會的美中經濟暨安全審查委員會（USCC）14日向國會提交2018年度報告，建議國會修法防止美國企業在台灣議題上受迫於中國壓力。

報告指出，在中國處處打壓的國際情勢下，台灣總統蔡英文持續採取維持現狀的兩岸政策。北京當局過去一年加強施壓在國際上孤立台灣，同時採取單方面行動企圖進一步深化兩岸經貿和社會整合。

美國之音中文網報導，這篇報告提到，在中國影響及施壓下，台灣今年再失去3個邦交國，分別為多明尼加、布吉納法索和薩爾瓦多，目前僅剩17個邦交國。北京還強行命令美國及其他外國公司在其網站上將台灣列為中華人民共和國的一部分。對此，報告建議國會考慮修改反抵制法（anti-boycott laws）以禁止美國公司遵守這些霸凌要求（bullying demands）。這些立法修改可包括在中國進行報復時對中國實體採取對等的制裁措施。

「反抵制法是根基於擔心中國對美國及其他國際企業施壓，」USCC副主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）說，「我們希望確保我們的公司有做任何決定，做任何事的自由，不受到中國政府的壓力。」

報告還建議，美國國會指示國防部將台灣軍方人員納入美國及美國所領導的多邊軍事演習，並告知國會提高對台灣軍售內容幅度至美國主要盟友之水平。

與此同時，報告談到，中國強化了在台灣的政治戰活動，北京針對不同領域施以多重手段企圖妨礙台灣民主及蔡英文政府，包括支持台灣在野黨和利用社交媒體等網路平台散播不實消息。

在中國軍事方面，報告指出，中國政府著眼於獲取全球領導地位，為其軍事發展設立了新目標，中國軍事現代化將加速進行，完成時間表大幅提前15年。

報告提到，中國的首要目標為2050年前培養出世界級的軍力，與美國並駕齊驅；與此同時，在2035年之前完成組建全面現代化的人民解放軍，有關計劃較原先的中國軍力現代化時間表提前了15年。

報告說，北京目前已有能力在第二島鏈範圍與美國海、陸、空任務執行進行競爭，挑戰了美國自冷戰結束以來在軍事上的超前領先地位。報告還提到，中國在2035年前或將具備能力與美國在整個印太地區軍事任務執行上相競爭。

在南中國海問題上，報告稱，中國近年擴大對南中國海的控制，在島礁上修建軍事基地和機場，在有爭議領土問題上採取愈加強硬的立場，導致南海周邊國家與中國的軍事關係日漸緊張。

在今年的報告中，委員會首次建議美國國會考慮針對主要參與南海軍事化活動有關的中國企業和個人進行制裁。「這些公司可能包括協助建造這些設施，或管理這些設施，或經營這些設施等」，白嘉玲說。

(中時 )