親民黨公開挺柯 游淑慧怒批：政治劈腿、多角戀慣犯！

圖片來源：內湖、南港市議員候選人游淑慧 提供

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中時電子報
綜合報導

針對近日媒體報導，親民黨公開宣稱「拒絕再被稱泛藍，全力挺柯文哲一事」，內湖、南港市議員候選人游淑慧怒批，像親民黨這樣的「政治多角戀」、「政治劈腿」慣犯，真沒幾人能做到！

游淑慧說，看到親民黨全力支持柯文哲的新聞後，很多港湖泛藍選民、過去曾經支持宋楚瑜主席、黃珊珊議員的朋友，都向她表達憤怒，因為親民黨這種不論藍、綠、白，哪裏勢盛、有票，就倒向哪裡的政黨真的支持不下去。

游淑慧表示，2004年宋楚瑜打著泛藍大團結的名號與連戰搭檔競選正副總統，但親民黨在以泛藍另一選擇自居10年後，2015年民進黨勢盛，結果泛藍色彩濃厚的黃珊珊、李慶元居然接受蔡英文推薦，角逐北市立委，2016年民進黨執政後，宋楚瑜更是出任蔡英文的總統府資政，可是等到2018年時親民黨卻又轉頭宣布全力挺柯，這種橫跨藍、綠、白，還能臉不紅氣不喘的政黨實在少見。

游淑慧補充說，最讓她覺得不能理解的，是親民黨、民進黨和柯文哲的政治多角戀。親民黨選擇在台北市挺柯文哲，可是宋楚瑜依然是蔡英文的總統府資政，也幫民進黨的林佳龍背書；此外柯文哲雖然與民進黨分手，可是他又容許自己的副市長和競選總幹事小野去力挺民進黨陳其邁，更容許自己的枕邊人去為民進黨林佳龍背書，這種沒有理念只有利益的政治操作實在讓人看不下去。

游淑慧最後感嘆，雖說政治沒有永遠的朋友跟敵人，但是基本的政治貞操還是應該要有個底線，如果政黨的考量永遠是權謀、利益優先，那結果被背叛的永遠是一般民眾！

(中時電子報)

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