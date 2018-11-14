照顧血管瘤兒 寄養媽媽給兒少避風港

2018年11月14日 19:36 中時 王思慧

寄養媽媽蘇素華盼望每個寄養童的生命都能走向圓滿。（台灣世界展望會提供）

服務滿15年的寄養媽媽李娟玲表示，展望會開辦的訓練課程，有助她增進親職教養技能。（台灣世界展望會提供）

近日兒虐事件頻傳，不過還是有一群有愛心的寄養家庭守護孩童，世界展望會指出，在大台北地區，2018年1至10月有110戶寄養家庭，一起陪伴150名寄養兒少成長。今年共有77戶績優寄養家庭獲得表揚，寄養媽媽蘇素華是其中一位。她照顧腿部有血管瘤的小孩，一點也不喊累，就是希望能給寄養兒少避風港。

身為專業保母，蘇素華13年來照顧的寄養童多是學齡前嬰幼兒，其中令她印象最深的孩子小娜（化名）腿部有血管瘤，「一開始幫她洗澡，都很小心翼翼，因為若碰到她腿上的瘤，可是會噴血的」，蘇素華分享，小娜十分乖巧聰慧，7個月大就會模仿大人坐著看報紙。當小娜被國外家庭收養而結案時，她十分不捨，覺得孩子離開我就像斷了線的風箏，幸好後來聽社工員分享小娜過得很好，就放心許多。

蘇素華現在照顧的寄養童乃芯（化名）因原生家庭經濟困難且有疏忽照顧之虞，兩度進出素華家，「乃芯常說要和我永遠住在一起。」雖然聽著有些安慰，但蘇素華深知乃芯終有一天會離開，希望將來孩子離開時，可以像之前照顧的5位寄養童一樣，生命都走向圓滿。

今年服務滿15年的寄養媽媽李娟玲表示，自己是在參與寄養家庭後，才「開始學習親子溝通與教養的專業技能」。由於丈夫在兩個女兒年幼時就離家，李娟玲身兼數職獨力撫養孩子們，經濟最困難的時刻，甚至興起要將女兒送到寄養家庭的念頭。在她經濟狀況較穩定後，又看到九二一大地震造成許多孩子失依，便決定投入家庭寄養服務。由於之前照顧的寄養童年紀多與兩個女兒相仿，「我和女兒各出一半的力量關心這些孩子」。

目前李娟玲照顧的寄養童小筠（化名）是她帶過年紀最小的，小筠患有俗稱「小胖威利症」的普瑞德威利症候群，四年前剛到李娟玲家時，5歲的小筠重達30公斤。在台灣世界展望會社工員的協助下，李娟玲藉由漸進式的飲食控制，並持續與小筠溝通，逐步改善小筠飲食過量的問題。現在，小筠的身心發展已有很大轉變，李娟玲說，「只要她沒有做出特殊行為，你不會發現她是中度智能障礙。」

台灣世界展望會郭秀齡副會長表示，寄養父母在陪伴寄養童修補身心創傷的過程中，除需要愛心與耐心，更需要專業的照顧知能。為此，台灣世界展望會辦理親職教育等各項訓練，協助寄養父母提升教養專業。

郭秀齡說，台灣世界展望會除承接家庭寄養服務外，也承辦衛福部委託24小時「113保護專線」接線服務，同時透過全台服務中心宣導兒少保護觀念，從倡導、預防到執行保護措施，致力為台灣兒少打造安全成長的環境。

(中時 )