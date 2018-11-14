視《8號公園》聚焦50之後人生 孫可芳演宅女遭疑沒洗頭

2018年11月14日 19:40 時報周刊 張毓琪

赫容(右)與可芳(左)在飾演一對母女檔。公視提供

公視新製網路劇《8號公園》聚焦50之後人生，今(14日)舉辦記者會，製作人陳慧瑛偕劇中演員王琄、林秀君、尹昭德、赫容、江映瑤、李得全、黃婕菲、孫可芳、方宥心、楊孟霖、侯彥西一同出席，王琄表示這個故事是整個社會的縮影，並大喊：「終於換我們這些大齡哥哥、姊姊發聲啦！」

在劇中飾演房仲「笑眉」的王琄，表示最印象深刻的戲，就是每每看到自己拋家棄子的老公就不停地追，最後也體悟到不被人善待其實源於自己也不愛自己，同時感性說道：「在這個年紀，要學會平衡、學會包容不計較，更要認真活著，好好過每一個當下。」

林秀君戲裡是一個處處跟退休老公產生摩擦的家庭主婦秀女，她使出渾身解數，出招打扮穿禮服取悅老公，只為了一圓長笛夢，卻換來冷嘲熱諷：「你這個60歲的老神經病。」林秀君直呼：「我被氣到大攤牌一吐怨氣，那場戲真的罵得好過癮。」

兩性專家江映瑤飾演天真的傻大姊戈悌涵，面對丈夫和唯一的好友外遇徹底崩潰，江映瑤坦言，對於原諒外遇老公，以前是不能理解，演了《8號公園》之後，才懂得去看事情的另一面，「很多時候，婚姻就是一連串妥協的學問。」

赫容飾演努力開發第二春的淑芬，提到自己和身邊很多人都是單身，感嘆：「即使知道那些關心很可能是騙人的，但當人在寂寞孤獨的時候，除了這些關心，生活還剩下甚麼呢？」因此就算是淑芬這樣高學歷的女人，也還是容易落入詐騙的圈套；並提到最後找到了心靈伴侶，表示中年人的感情就像微風吹撫一般，王琄立刻接話：「我們是比較希望狂風暴雨啦，還禁得起。」逗樂全場。

聊到劇組裡的小鮮肉，王琄忍不住抱怨：「我兒子臉超臭的。」但戲外楊孟霖和王琄就像朋友一樣相處，楊孟霖說：「琄姊真的很有媽媽的感覺。」而劇中對孫可芳窮追猛打的侯彥西倒是樂當馬子狗，但也被姊姊們大吐槽：「他可以是很會撩長輩的呢。」孫可芳則分享這次演宅女很自在，可以穿睡衣就上工，「我還一直被質疑到底有沒有洗頭？」

至於劇中個性冷漠的方宥心，回想飾演房東太太的林秀君帶自己去買內衣的那場戲，覺得終於有人願意為自己付出，「有感受到愛了。」也順便爆料林秀君有次收工載她回家，兩人卻大迷路，最後仍舊把方宥心半路丟包，林秀君不甘示弱：「還不是因為要載你，害我自己都找不到路回家。」方宥心笑說：「我們劇組相處的情形根本要改名『8號幼稚園』才對。」

《8號公園》由葉鴻偉導演執導，陳慧瑛擔任製作人，邀集王琄、林秀君、尹昭德、赫容、江映瑤擔任主角，以及林健寰、李得全、黃婕菲、孫可芳、方宥心、楊孟霖、侯彥西等人共同演出，述說5個不同的50+生命故事，11月19日起每周一至周四晚間9點於公視頻道播出，公視+全網上架。

(時報周刊)