〈走到飛〉歷經一週年 7人終合體！

左下起Barry、BCW；左上起熊仔、ØZI、吳卓源、呂士軒。(我宅有限公司提供)

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中時
前Barry；左起為熊仔、ØZI、BCW、呂士軒、吳卓源。(我宅有限公司提供)

去年推出的嘻哈夯曲〈走到飛〉集結BCW、熊仔、大支、呂士軒、ØZI、吳卓源、Barry共7位饒舌歌手，推出後瞬間爆紅，可惜當時因版權原因，一直未收錄7人完整版本，讓歌迷都覺得相當可惜，終於在11月14日「走到飛」計畫滿一週年，正式宣告BCW回歸，讓〈走到飛〉這首歌終於可推出線上完整版。

7人歷經一年，事業發展早已不可同日而語，BCW表示：「我想要的更多，我永遠不滿足，喜歡保持飢渴的感覺，打死不退讓我工作更有動力，更專注 MORE HUSTLE LESS TALK 。」ØZI坦言：「我的確因為〈走到飛〉工作量增加很多，馬上接〈天堂島〉，有因為那陣子幫我打出了一個很大的知名度。」

問及當時錄音時會有較勁壓力嗎？呂士軒說：「其實身為製作人之一，我的工作目的就是要讓大家聽起來都在一個狀態裡面，大家都是主角。跟很多人其實變得更密切，尤其以前跟大支沒那麼熟，現在反而會一起喝酒、聊天。」ØZI則認為每個人風格不同，實力都蠻平均，「我沒有感覺到有誰紅了不理人，倒是因為這樣感情變得還不錯。」不過吳卓源坦言自己當時是有壓力的，「因為沒做過這麼嘻哈的歌曲，而其他人都已經有嘻哈基礎了，唯獨我一個人是強調在唱歌上面的、比較旋律性的歌手，當時不太確定我會不會能讓這首歌聽得比較順。」BCW樂觀看待：「我就保持自己的風格，其他沒有想太多，大家發展很好這是好事，何況我不是那種會嫉妒別人的人，身為一個男人那樣太難看了。」也相當期待7人再次團聚推出作品。

(中時 )

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