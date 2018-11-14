前電視台導播一家命喪火窟 信用卡遭19歲少年盜刷200筆

2018年11月14日 19:53 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

現年19歲的林姓男子熱衷軍事活動，今年初才從少年輔導院出來，卻在清明節時侵入民宅行竊信用卡且盜刷200多筆，但因持卡人已身亡，家人和銀行察覺有異報案，警循線逮人。

台北市警察局刑事警察大隊今天召開記者會表示，日前接獲一家銀行報案，指銀行一名信用卡持卡人呂姓男子與家人在今年清明節時因家中火災而身亡，但呂男的信用卡卻在火災後10天內遭盜刷200餘筆，金額共約新台幣10餘萬元。

同時，盜刷地點遍及台北市、桃園市、台中市、嘉義市、高雄市、花蓮縣和台東縣等地。

銀行表示，呂男胞兄是在接獲信用卡帳單後感到震驚，才向銀行反映相關狀況。警方獲報後立即組成專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，循線調查發現刷卡者均為同一男子，經多重交叉比對後才鎖定林男涉有盜刷重嫌，因呂男一家於清明節當天凌晨3時許發生火災，但林男同日上午8時許就在花蓮盜刷。

警方調查，林男在今年初才從少年輔導院感化教育期滿，但因未返家而被家人報案列為失蹤人口，由於林男居無定所、行蹤難以掌控，他為逃避警方查緝還多次變更臉書暱稱，臉書發文後在短時間內就刪除，並以假資料申辦手機門號，而難以查緝到案釐清。

經專案小組發現，林男盜刷消費的品項明細及臉書訊息資訊，原來是名標準軍事迷，且喜好迷彩軍裝穿著和軍事用品等，便研判林男極可能在西門町商圈軍用品店出沒。

警力積極探訪查緝後，於昨天下午在萬華區武昌街二段的影城前發現林男蹤跡，他身上還穿著繡有國軍特種部隊標誌的軍服和迷彩鞋，隨即以拘票將他緝捕到案。

全案詢後依違反加重竊盜、詐欺等罪嫌移請桃園地檢署偵辦，同時擴大追查林男是否涉及呂男一家火災事件。

(中時電子報)