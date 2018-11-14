電子戰！挪威稱俄國在北約演習期間干擾GPS信號

挪威和芬蘭都指控俄國干擾了GPS信號，俄國則否認。然而這已經顯示衛星信號已成為戰爭的新手法。(圖/YOUTUBE)

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中時電子報

挪威國防部表示，最近在挪威進行的大型北約演習中，俄羅斯明顯在北極地區擾亂了GPS定位信號，挪威外交部在早些時正式向俄羅斯當局提出質疑。

指揮系統技術網(C4ISR NET)報導，北約在10月25日至11月7日舉行了代號「三叉戟」的跨國聯合演習，總參與國達到31國，甚至不是北約成員的芬蘭和瑞典也參加了，可見規模之龐大。做為北約假想敵的俄羅斯，自然很不樂意這場軍事行動，曾表示會對三叉戟演習發動抵制，讓北約知道俄國的實力，顯然干擾GPS就是其中一項實際做為。

挪威國防部稱，在演習期間，已記錄了俄羅斯軍隊的干擾訊號，發送點來自北極圈內的科拉半島上。

美國就曾評估，過度仰賴GPS是危險的，一但被敵方干擾，可能就不會打仗。

據信，干擾信號不會導致任何事故。

除挪威以外，芬蘭也有類似的說法。上週末，芬蘭總理尤哈．席比拉(Juha Sipila)表示，芬蘭北部地區的GPS信號失靈，是外界的干擾，芬蘭民營局也趕緊向民用航空交通發出警告。

雖然沒有實際證據，但是芬蘭認為俄羅斯就是訊號干擾者，他在接受媒體時直接說：「俄羅斯可能就是訊號破壞者。」

俄羅斯國防部則是完全否認，他們不對挪威的質疑發表評論，也否認芬蘭的指控。克林姆林宮發言人說：「我們對於GPS失常一無所知，但西方似乎有一種趨勢，凡是出問題，都可以歸咎於俄羅斯。」

科拉半島是俄羅斯北方艦隊的所在地，當地最大軍港是摩曼斯克，並且還有其他的海軍和潛艇基地，也有雷達基地和電磁實驗裝置。

北約秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，隨著網路和電子戰正在變得越來越普遍，我們非常重視這些問題。

(中時電子報)

文章來源：Norway says Russia jammed GPS signal during NATO drill

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