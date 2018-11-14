推農產品銷日 林聰賢：韓國瑜有政見嗎？

農委會主委林聰賢（前排中）14日接見日本富山縣日台親善協會，向其致贈感謝狀。（游昇俯攝）

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選戰正熱，高雄市長候選人韓國瑜多次宣稱要帶台灣農民搶外銷訂單，農委會主委林聰賢日前反擊說，韓國瑜若這麼厲害，願把農委會主委的位置讓給他。林聰賢今（14）日接見日本富山縣日台親善協會訪問團，會後回應媒體要求評論韓的農業政見，林聰賢再次表示，「他有政見嗎？」若韓有好政見願意採納，但是看不到他的政見。

林聰賢14日接見富山縣日台親善協會，感謝其促成該縣中小學校營養午餐採用台灣香蕉，致贈感謝狀，並對未來台日兩國深化合作，進行簡單意見交流。會中林聰賢提及由日本主導的CPTPP明年即將實施，希望透過親善協會向安倍內閣說明、推動，讓台灣加入成為第二輪夥伴。

林聰賢表示，台灣香蕉目前進入日本市場仍有6%至20%的關稅障礙，下一階段想將芭樂行銷到日本，並且台灣也有許多日本消費者需要但欠缺的農產品，未來希望藉由CPTPP談判，加強台日兩國農產貿易交流。對此，富山縣日台親善協會應允協助。

親善協會會長中川忠昭詢問到台灣國內兩大政黨農業政策差異。林聰賢則表示，台灣是經貿出口導向國家，兩黨對經貿自由化的看法差異不大，但對市場的概念有很大不同，國民黨注重中國大陸，民進黨則著眼全球市場。

會後，林聰賢接受媒體訪問進一步解釋，他說，國民黨的立場，如同馬前總統所言，承認九二共識農產就可銷往大陸，但民進黨認為農產要銷往大陸或其他國家不是靠九二共識，而是要靠品質、食品安全、品牌形象與行銷。

但當媒體請林聰賢評論國民黨候選人韓國瑜的農業政見，林聰賢則反問，「他有政見嗎？」他說，若韓國瑜真的有很好的政見，農委會也樂於採納，「不過我們是看不到他的政見」。

(中時 )

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